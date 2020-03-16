Число больных коронавирусом в Армении возросло до 30

16 марта 2020, 11:52

Еще два случая заражения коронавирусом подтверждены в Армении, и общее число инфицированных достигло 30.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 26. Два новых случая были выявлены в Эчмиадзине, еще один - в Мегри. В тот же день первый пациент с коронавирусом был выписан из больницы.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 30, сообщил сегодня министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"Коронавирус выявлен у одного из ранее помещенных на карантин. Второй [случай] связан с выявленными накануне двумя случаями заражения", - написал министр на своей странице в Facebook, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, сообщил, что два новых случая заражения коронавирусом подтверждены у работников одного из производственных цехов в Ереване. "Проводятся работы по выявлению круга их контактов", - отметил он в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня на экстренном совещании будет решен вопрос целесообразности режима чрезвычайной ситуации.

Зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, посетив парикмахера и ювелира, сообщил 13 марта Минздрав. Двоюродный брат и муж женщины заразились, а участники мероприятия, парикмахер и ювелир были изолированы, рассказал в тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Материалы о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".