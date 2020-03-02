Все школы Нагорного Карабаха закрыты на карантин из-за коронавируса

02 марта 2020, 01:51

Правительство Нагорного Карабаха объявило о закрытии на карантин всех образовательных учреждений со 2 по 7 марта в связи с угрозой проникновения на территорию республики коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", с 24 февраля все дошкольные учреждения Нагорного Карабаха были закрыты на карантин в связи с сезонным ростом числа инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. По состоянию на 29 февраля на карантин в республике были закрыты 93 школы.

23 февраля Армения на две недели закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса, а 27 февраля в армянской армии был введен карантин.

Оперативный штаб при правительстве принял решение о переносе весенних школьных каникул на период со 2 по 7 марта включительно, говорится в сообщении, распространенном 1 марта министерствами образования и здравоохранения Нагорного Карабаха.

Отмечается, что решение было принято, "чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний, принимая во внимание риски проникновения нового коронавируса".

"Кроме школ, занятия также будут прекращены в высших и средних профессиональных учебных заведениях и во всех дошкольных учреждениях страны. Министерство образования, науки и спорта рассматривает варианты изменения режима учебной программы, для восстановления пропущенных занятий", - сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе Минобразования Нагорного Карабаха.

В Минздраве "Кавказскому узлу" заявили, что "случаев коронавирусной инфекции в республике не зарегистрировано".

"Благодаря профилактическим мерам, в последние дни наблюдается тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, что было отмечено по уменьшению числа обращений в экстренные и неотложные службы. Дезинфекция, вентиляция и термообработка проводились во всех детских садах, школах и колледжах", - проинформировали в Минздраве.

На своем официальном сайте ведомство сообщило, что один случай коронавируса зафиксирован в Армении. В связи с этим Минздрав призывал жителей республики "следовать рекомендациям, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, министерствами здравоохранения Республики Армения и Нагорного Карабаха".

"Соблюдение установленных правил гигиены значительно снизит риск гриппа, коронавируса и других острых респираторных вирусных инфекций и их последующего распространения", - говорится в сообщении, опубликованном 1 марта.

Призыв Минздрава Нагорного Карабаха транслируется по местным телеканалам, опубликован на сайтах министерств и в социальной сети, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В Иране, который является ближайшим крупным очагом эпидемии к странам Южного Кавказа, к сегодняшнему дню инфицированы 987 и умерли 54 человека, сообщил 1 марта ТАСС. За пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию.

Как сообщалось, 1 марта стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса в Армении: врачи обнаружили коронавирус у 29-летнего местного жителя, который 28 февраля прибыл из Тегерана. У жены пациента, прилетевшей тем же рейсом, коронавирус не выявили, однако предположили, что у нее может быть инкубационный период, и решили изолировать. В карантин также решено поместить около 30 человек, контактировавших с заболевшим, - пассажиров самолета, таможенников и сотрудников аэропорта.

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".