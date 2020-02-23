Пашинян сообщил о закрытии границы с Ираном

23 февраля 2020, 19:50

Армения на 2 недели закрывает границу с Ираном из-за распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля рабочая группа армянских специалистов была командирована на врачебно-санитарный пункт Мегри для наблюдения за контролем на границе с Ираном из-за вспышки коронавируса. По данным ведомства, в Иране зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, пять из которых - с летальным исходом.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. МИД Армении и Комитет по туризму призвали граждан воздержаться от поездок в Китай и обратно. В стране также введен запрет на импорт продуктов и сырья животного происхождения китайского производства.

О необходимости закрытия границы с Ираном из-за вспышки коронавируса сегодня сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook в 18.22 мск.

Пашинян сослался на 16 статью закона "О Государственной границе", которая касается временного прекращения сообщения через госграницу в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний. По его словам, "правительство Армении примет внеочередное заочное решение о прекращении сообщений с Исламской Республикой Иран на две недели".

Как отметил Пашинян, кроме авиасообщения с Ираном будет также прекращено и сухопутное сообщение через границу с Мегри.

Пашинян добавил, что на правительственном заседании Комиссии по профилактике коронавируса 24 февраля будут обсуждаться "дальнейшие шаги Армении, возможные сценарии и меры, которые необходимо предпринять".

"В любом случае, считаю необходимым заверить вас, что не стоит поддаваться панике, для этого нет никаких оснований", - подчеркнул он.

С сегодняшнего дня прекратил работу консульский отдел посольства Армении в Иране, сообщил "Sputnik-Армения".

Как сообщалось, с 27 января с подозрением на коронавирус в Армении были госпитализированы 40 человек, однако результаты анализов были отрицательные. К 6 февраля врачи исключили коронавирус у всех госпитализированных в Армении.