23 февраля 2020, 01:20

Армения усилила контроль на границе с Ираном

Рабочая группа армянских специалистов командирована на врачебно-санитарный пункт Мегри для наблюдения за контролем на границе с Ираном из-за коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", к 4 февраля Россия представила 200 тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса. К 6 февраля врачи исключили коронавирус у всех госпитализированных в Армении. 

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. МИД Армении и Комитет по туризму призвали воздержаться от поездок в Китай и обратно. В стране также введен запрет на импорт продуктов и сырья животного происхождения китайского производства.

На контрольно-пропускном пункте Мегри до 22 февраля не было людей с высокой температурой или клиническими симптомами инфекционных заболеваний. Однако усиление контроля на границе с Ираном связано со смертельными случаями в этой стране и увеличением числа зараженных новым коронавирусом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Армении.

По данным ведомства, в Иране зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, из которых пять - с летальным исходом.

Усиленный контроль введен в рамках противоэпидемиологических мероприятий как в Мегри, так и в аэропортах страны, написал 22 февраля на своей странице в Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Министр рекомендовал проходить вакцинацию против сезонного гриппа и избегать людей с симптомами заболевания.

МИД Армении в свою очередь призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится там - связаться с армянским посольством в Иране.

Примечание:

"В Баку китайская студентка выписана после карантина", "Инвестфорум в Сочи перенесен в связи с эпидемией коронавируса", "Двое граждан Грузии отказались от эвакуации из Уханя".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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