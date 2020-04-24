Кубань вышла в лидеры по числу смертей от COVID-19 среди регионов ЮФО

24 апреля 2020, 16:13

За минувшие сутки по два зараженных коронавирусом человека умерли в Краснодарском крае и Волгоградской области. Первый случай смерти от COVID-19 зафиксирован в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", лидером по числу смертей от коронавируса в ЮФО, как и по общему числу зараженных, являлся Краснодарский край. За сутки с 22 по 23 апреля регионах округа было зафиксировано еще три новых смерти: две - в Краснодарском крае, еще один случай в Волгоградской области.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О том, как распространяется вирус в регионах юга России и странах Южного Кавказа, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Двое умерших от коронавируса за последние сутки зафиксированы в Краснодарском крае, говорится на официальном сайте о ситуации с коронавирусом в регионе, по состоянию на 16.10 мск сегодня. Общее количество умерших от COVID-19 в крае составило 18 человек, сообщил Минздрав региона на своем сайте. Таким образом, Кубань вышла в лидеры по общему числу летальных случаев от коронавируса среди регионов Южного федерального округа.

Лидирующую позицию по темпу роста смертей от COVID-19 за минувшие сутки наряду с Кубанью заняла Волгоградская область, где также два новых случая смерти от коронавируса. Скончались 69-летний житель Урюпинска и 56-летний житель Николаевского района, сообщалось сегодня на брифинге по ситуации с коронавирусом в региональном информационно-аналитическом центре в Волгограде. Таким образом, в Волгоградской области зарегистрировано пять случаев с летальным исходом, заявил замглавы облздрава Николай Алимов.

Алимов сообщил, что умерший мужчина из Николаевского района работал в Москве, где и заболел. "Приехал он уже заболевший, обратился за медицинской помощью, поступил в Волжский, 21 апреля умер в реанимации, - рассказал Алимов на брифинге. – Второй пациент – это житель Урюпинска, он несвоевременно обратился за медицинской помощью - через две недели от начала заболевания. В Урюпинске у него диагностировали пневмонию и перевезли в пульмоцентр Волжского. Там он находился в реанимации, и 21 апреля скончался".

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ростовской области, со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона пишет "Коммерсант". "Сегодня получено заключение о смерти одного из больных коронавирусом, который лечился в Ростове. Пациент умер 17 апреля, однако причина смерти была определена только 24 апреля после проведенного вскрытия", - цитирует сообщение ведомства издание.

По данным пресс-службы ведомства, недельный период ожидания заключения экспертов связан с тем, что пациент имел двойное гражданство и для проведения процедуры вскрытия потребовалось получить разрешение из другой страны.

От коронавируса умер врач из Китая, который занимался в Ростове-на-Дону лечением детей с ДЦП, сообщает на своей странице в Instagram пользователь под ником oxanakrivoscheeva. По ее словам, ему было 34 года, и он имел звание профессора. Пользователь опубликовала заключение патологоанатома, в котором значатся три причины смерти врача: сепсис, двусторонняя пневмония и новая коронавирусная инфекция.

На сайтах правительства и Минздрава региона на 16.10 мск сегодня умерших от коронавируса пациентов не значится.

Число умерших за минувшие сутки не изменилось в Калмыкии, где зарегистрировано три смерти от коронавируса, сообщается на странице Минздрава региона в Instagram сегодня около 14.15 мск. Такое же количество смертей от COVID-19 подтверждено и в Адыгее, отмечается на сайте "Стопкоронавирус.рф" по данным на 10.35 мск сегодня. Минздрав Астраханской области 23 апреля подтвердил смерть четвертого пациента с коронавирусом. По данным ведомства на 09.56 мск сегодня, количество умерших от этого заболевания в регионе не изменилось.

Отметим, что по данным Росстата, больше всего человек среди регионов ЮФО проживает в Краснодарском крае – более 5,6 миллиона человек. На втором месте находится Ростовская область, где проживает 4,2 миллиона человек. В Волгоградской и Астраханской областях, по данным ведомства, живет более 2,5 миллиона и более 1 миллиона человек соответственно. В Адыгее и Калмыкии численность населения не превышает одного миллиона – по 453,4 и 275,4 тысячи соответственно. Данные Росстата датированы 2 августа 2018 года.

Новости о распространении коронавируса в регионах юга России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".