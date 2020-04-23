Четвертый пациент с коронавирусом умер в Астраханской области

23 апреля 2020, 22:29

Пожилая пациентка, анализ которой подтвердил заражение коронавирусной инфекцией, скончалась в реанимации, сообщил Минздрав Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Астраханской области был зафиксирован 26 марта, 14 апреля скончался первый пациент - 41-летняя женщина с сахарным диабетом. 22 апреля двухнедельный карантин был введен в астраханском областном перинатальном центре из-за роженицы с коронавирусом. К сегодняшему утру в Астраханской области насчитывалось 165 зараженых.

"В Астрахани умерла четвёртая пациентка с COVID-19", - сообщил сегодня Минздрав Астраханской области на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, с жалобами на недомогание 67-летняя пациентка обратилась поликлинику 30 марта, рентген лёгких показал у нее правостороннюю пневмонию. После этого ее госпитализировали в Областную инфекционную больницу. 10 апреля состояние больной ухудшилось и ее перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако врачи не смогли спасти пациентку, и сегодня она умерла.

"Развилась полиорганная недостаточность на фоне хронической гипертонии, атеросклероза и ожирения", - следует из сообщения.

Отмечается, что первый анализ пациентки на коронавирус от 1 апреля был отрицательным, второй анализ, взятый 14 апреля, дал положительный результат.

Ранее от коронавируса в Астраханской области скончались двое мужчин и женщина, сообщил "Интерфакс".