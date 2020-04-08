Глава Минздрава Астраханской области ушел в отставку на фоне борьбы с коронавирусом

08 апреля 2020, 21:29

Губернатор Игорь Бабушкин подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Астраханской области Фёдора Орлова, которое он подал после заседания по работе медучреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", в марте в Астраханской области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у местного жителя, вернувшегося из Турции. 5 апреля число пациентов с коронавирусом выросло до шести, еще у семи человек заражение было подтверждено условно. По данным на 8 апреля количество условно положительных результатов на коронавирус достигло 25.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 30 марта подписал распоряжение о введении карантина, предусматривающего, в том числе, объявление домашнего режима самоизоляции для всех граждан, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Фёдор Орлов подал заявление об отставке после заседания экспертного совета по оценке качества оказания медицинской помощи гражданам в условиях распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщила сегодня администрация Астраханской области на своем сайте.

Игорь Бабушкин удовлетворил заявление Орлова, временно исполняющей обязанности главы Минздрава назначена Светлана Смирнова, отмечается в сообщении.

На заседании шла речь о том, что не все поручения по подготовке медучреждений, данные губернатором во время визита в областную инфекционную и Александро-Мариинскую больницы, были выполнены, говорится в сообщении администрации. В частности, "отсутствует чёткая координация действий министерства и учреждений здравоохранения", отметила пресс-служба администрации.

Визит губернатора в Александро-Мариинскую больницу и областную инфекционную больницу имени А.М.Ничоги состоялся 28 марта. Там ему сообщили, что в двух больницах для приема больных с коронавирусом оборудовано свыше 250 инфекционных коек, но в случае распространения инфекции их число увеличится до одной тысячи. Бабушкин, в свою очередь, поручил создать нормальные бытовые условия не только для пациентов, но и для медперсонала для работы в условиях повышенной нагрузки, сообщило агентство "Астрахань 24".

Орлов занимал пост министра здравоохранения Астраханской области с 10 декабря 2019 года, с 2008 по 2019 год он был главным врачом Астраханской клинической больницы №3, сообщил "Интерфакс".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справочном материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении вируса собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".