Коронавирус выявлен первично у 25 пациентов в Астраханской области

08 апреля 2020, 19:56

25 условно положительных результатов на коронавирус зарегистрированы в Астраханской области, число подтвержденных случаев заражения в регионе составляет шесть.

Как писал "Кавказский узел", в марте в Астраханской области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Инфекция была подтверждена у местного жителя, вернувшегося из Турции. 29 марта стало известно, что положительный результат дали предварительные тесты на коронавирус у членов семьи заболевшего, а также приехавшей из-за границы женщины. 5 апреля в регионе были госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, из них у шести человек диагноз подтвержден, еще у семи - условно подтвержден.

Три новых случая условно положительной реакции на тест по коронавирусу было выявлено за минувшую ночь: два - в Наримановском районе и один - в Приволжском. "Беременная женщина госпитализирована [...], два легких случая - оставлены для лечения на дому", - говорится в сообщении на странице Минздрава Астраханской области в Instagram.

По данным ведомства, за весь период зарегистрированы шесть положительных результатов, которые подтверждены в ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора в Москве, 25 условно положительных тестов выявлены по результатам местных исследований. "Под наблюдением амбулаторной службы Астраханской области находится 1474 человека. Снято с учета 1418 человек. За прошедшие сутки взято под наблюдение 87 человек, снято - 87", - сказано в сообщении ведомства.

Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".