05 апреля 2020, 14:18

Число пациентов с коронавирусом выросло в Астраханской области до шести

Шесть человек, зараженных коронавирусом, госпитализированы в Астраханской области, еще у семи диагноз подтвержден первично, сообщил сегодня региональный Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", в марте в Астраханской области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Инфекция была подтверждена у местного жителя, вернувшегося из Турции. 29 марта стало известно, что положительный результат дали предварительные тесты на коронавирус у членов семьи заболевшего, а также приехавшей из-за границы женщины.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот публикации на странице Минздрава Астраханской области в Instagram https://www.instagram.com/p/B-l_bBWqvGi/По данным на сегодня, в Астраханской области госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, из них у шести человек диагноз подтвержден, еще у семи – условно подтвержден, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

В частности, сегодня в Астрахани зарегистрирован случай заражения коронавирусной инфекцией гражданки России 1997 года рождения, которая прибыла из Москвы. "Состояние удовлетворительное. Пациентка по её просьбе оставлена на карантин и лечение дома", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Под наблюдением врачей в регионе находится 1529 человек, сняты с учета 1132 человека. "За прошедшие сутки взято под наблюдение 92 человека, снято 49. Всего за период эпидемиологического неблагополучия взято под наблюдение 2661 человек. Находится в инфекционных стационарах региона с признаками ОРВИ и неблагополучным эпидемиологическим анамнезом – 31", - сообщил областной Минздрав.

По данным областного управления МВД, девушка, у которой сегодня подтвердился коронавирус, прилетела 2 апреля из Москвы авиарейсом № 2161 авиакомпании S7. В связи с этим в полиции просят всех пассажиров этого рейса позвонить в региональный оперативный штаб или управление Роспотребнадзора, пишет AstrakhanFM.

Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"В 11 регионах юга России объявлен режим самоизоляции", "Жители Чечни встретили ужесточение карантина удивлением и скупкой продуктов", "В Сочи за нарушение карантина оштрафована первая нарушительница".

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