Заражение коронавирусом условно подтверждено у пяти астраханцев

29 марта 2020, 11:53

Положительные результаты на коронавирус показали анализы трех членов семьи первого инфицированного пациента, а также иностранки. Все результаты окончательно не подтверждены.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта было подтверждено инфицирование коронавирусом у вернувшегося из Турции жителя Астраханской области. Под наблюдением врачей на это время в регионе находилось еще 562 человека.

"В Астраханской области» условно подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сообщил сегодня Минздрав Астраханской области на своем сайте. Все контактировавшие с инфицированными, среди которых есть и медработники, взяты под наблюдение, им проведены тесты на наличие инфекции. Всего под наблюдением врачей в регионе находится 679 человек, из них 28 человек госпитализированы.

Анализ подтвердил заражение вирусом супруги первого инфицированного астраханца, вернувшегося в поселок Тальниковый в Красноярском районе из Турции, всего на лечении в больнице находятся четыре члена одной семьи, уточнило ведомство.

Ранее заражение было подтверждено у отца и сына первого инфицированного, сообщило со ссылкой на управление администрации губернатора Астраханской области РИА "Новости". На лечении также находится одна иностранная гражданка 1967 года рождения, отмечет агентство.

Исследования, проводимые в Астраханской области, дают право условно ставить диагноз, подтвердить его должны либо в федеральном центре, либо в Новосибирском вирусологическом центре "Вектор". Если два теста показывают положительный результат, пациента берут под особый контроль, сообщило издание "Арбуз".