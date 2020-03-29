29 марта 2020, 11:53

Заражение коронавирусом условно подтверждено у пяти астраханцев

Положительные результаты на коронавирус показали анализы трех членов семьи первого инфицированного пациента, а также иностранки. Все результаты окончательно не подтверждены.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта было подтверждено инфицирование коронавирусом у вернувшегося из Турции жителя Астраханской области. Под наблюдением врачей на это время в регионе находилось еще 562 человека.

"В Астраханской области» условно подтверждены пять случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сообщил сегодня Минздрав Астраханской области на своем сайте. Все контактировавшие с инфицированными, среди которых есть и медработники, взяты под наблюдение, им проведены тесты на наличие инфекции. Всего под наблюдением врачей в регионе находится 679 человек, из них 28 человек госпитализированы.

Анализ подтвердил заражение вирусом супруги первого инфицированного астраханца, вернувшегося в поселок Тальниковый в Красноярском районе из Турции, всего на лечении в больнице находятся четыре члена одной семьи, уточнило ведомство.

Ранее заражение было подтверждено у отца и сына первого инфицированного, сообщило со ссылкой на управление администрации губернатора Астраханской области РИА "Новости". На лечении также находится одна иностранная гражданка 1967 года рождения, отмечет агентство.

Исследования, проводимые в Астраханской области, дают право условно ставить диагноз, подтвердить его должны либо в федеральном центре, либо в Новосибирском вирусологическом центре "Вектор". Если два теста показывают положительный результат, пациента берут под особый контроль, сообщило издание "Арбуз".

В Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, действует режим повышенной готовности, , говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты потребовали остановить рост цен в Грузии во время пандемии", "Жители Южной Осетии отреагировали на угрозу коронавируса скупкой продуктов", "Россия закрывает свои границы на Южном Кавказе".

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