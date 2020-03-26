Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Астраханской области

26 марта 2020, 17:09

Подтверждено инфицирование коронавирусом у вернувшегося из Турции жителя Астраханской области. Под наблюдением врачей в регионе находятся еще 562 человека.

Как писал "Кавказский узел", в Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, действует режим повышенной готовности.

Житель села Красный Яр, у которого выявлен коронавирус, 22 марта вернулся из Турции. С 23 марта он находился на самоизоляции под наблюдением врачей. Сегодня было получено подтверждение о положительной реакции на тест на коронавирус. Пациент находится в областной инфекционной клинической больнице, состояние его здоровья удовлетворительное. Родные и близкие зараженного, контактировавшие с ним, изолированы, сообщил Минздрав Астраханской области.

Всего под наблюдением амбулаторной службы Астраханской области находятся 562 человека. Сняты с учета 789 человек, за прошедшие сутки взяты под наблюдение 78 человек, отчиталось ведомство на своем сайте.

Сколько лет пациенту и возникли ли у него осложнения, корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства не ответили. Его родственники изолированы на дому, предположила представитель ведомства. "Вероятно, речь идет о домашнем карантине", - сказала она.

Случаи заражения зафиксированы и в других регионах ЮФО. На Кубани их девять, в Волгоградской и Ростовской областях по одному, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".