Конфликт в цхинвальской больнице выявил неготовность Южной Осетии к пандемии

08 апреля 2020, 11:59

Хирург цхинвальской больницы отказался выходить на работу во время карантина, пока врачей не обеспечат защитными костюмами. В Южной Осетии не хватает специалистов для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких, говорится в материале JAMnews.

Как писал "Кавказский узел", случаи заражения коронавирусом в Южной Осетии не зафиксированы. Из-за угрозы распространения инфекции с 28 марта закрыты заведения общепита, торговые центры и магазины, учебные заведения ушли на каникулы. Дни с 8 по 20 апреля объявлены нерабочими.

В Южной Осетии существуют проблемы и с диагностированием коронавируса, и с лечением зараженных, говорится в статье Жанны Тархановой "Коронавирус в Южной Осетии: бунт врача, дефицит масок и тестов - и подозрения в адрес Тбилиси", опубликованной 7 апреля JAMnews.

Введенный Россией запрет на экспорт медицинских материалов привел к дефициту в южноосетинских больницах. На случай типичных для коронавируса осложнений закуплены 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, но, как признал главный реаниматолог Александр Плиев, не хватает специалистов, которые могли бы их обслуживать. "На то количество аппаратов, которые есть в наличии, специалистов в три раза меньше", - сказал Плиев.

Он также сообщил о недостатке средств индивидуальной защиты для врачей, которые являются особо уязвимой группой в условиях пандемии. "По объективным причинам в республику своевременно не было доставлено необходимое количество средств индивидуальной защиты. По имеющейся у меня информации, в работу по обеспечению включилось и местное предприятие, которое скоро предоставит определенное количество защитных средств", - сказал он.

Эта проблема вызвала общественный резонанс после ультиматума, предъявленного руководству цхинвальской больницы хирургом Владиславом Валиевым. "Я отказываюсь выходить на дежурства 01.04.2020 г., так как во время карантина по поводу COVID-19 отсутствуют индивидуальные средства защиты (маски, перчатки, очки, защитный комбинезон)", - говорится в заявлении Валиева, копия которого опубликована изданием.

Хирургу пригрозили увольнением, но вопрос был снят после того, как выяснилось, что он не хотел распространять свое заявление, а в соцсетях оно появилось без ведома Валиева. Ряд коллег поддержали хирурга, но в Facebook его обвинили в нарушении клятвы Гиппократа и медицинской этики, сообщил JAMnews.

В свою очередь, Минздрав Южной Осетии заявил, что медработникам дополнительно выданы пять тысяч масок и 100 респираторов. "Средства индивидуальной защиты будут распределены по отделениям югоосетинской больницы, но большая часть будет направлена в инфекционное отделение. Кроме того, идет дополнительное оснащение защитными костюмами работающего там медицинского персонала", - процитировало 1 апреля сообщение ведомства государственное информационное агентство "Рес".

Советы специалистов, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

КГБ Южной Осетии заявил об эпидемиологической угрозе со стороны Грузии

С тех пор как в Грузии 26 февраля был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, резко выросло число нарушений на границе - за месяц их было около 20, заявил КГБ Южной Осетии. "До сих пор не было таких массовых инцидентов, и это, конечно же, не случайность. Особенно примечательно, что с 23 по 30 марта у нескольких нарушителей границы выявлены признаки острого респираторного заболевания. Очень печально, что среди них оказались и граждане Южной Осетии. Они госпитализированы и находятся на карантине, им сделаны пробы на коронавирус. Граждане Грузии в целях обеспечения безопасности Южной Осетии, выдворены за пределы республики", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном пресс-атташе Екатериной Бязровой в Facebook 31 марта.

В публикации от 7 апреля КГБ заявил, что "в настоящее время главной внешней угрозой безопасности Республики Южная Осетия остается вспышка пандемии коронавируса COVID-19 на территории Грузии".

В Грузии число случаев заражения коронавирусом сегодня достигло 208, умерли три пациента, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, что сразу после того как в Грузии выявили первого заболевшего, Южная Осетия полностью закрыла границу с ней. Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии, а также Абхазии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Со 2 апреля правительство Южной Осетии ограничило и въезд со стороны России. Через КПП пропускают только граждан Южной Осетии, возвращающихся домой. Ограничения не коснутся водителей большегрузов, некоторых чиновников и военнослужащих российской базы.

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла". Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".