Граница Южной Осетии и России. Пункт пропуска "Верхний Рук". Фото: http://osinform.org/49495-na-granice-yuzhnoy-osetii-uzhestochili-pravila-vezda-pogranichniki-obyasnili-pochemu.html

01 апреля 2020, 16:46

Южная Осетия ограничивает пропуск через границу с Россией

Власти Южной Осетии ужесточили карантин, и со 2 апреля пропускать в республику будут только возвращающихся домой местных жителей, с обязательной двухнедельной самоизоляцией. Ограничения не коснутся водителей большегрузов, некоторых чиновников и военнослужащих российской базы, следует из сегодняшнего постановления правительства.

Как писал "Кавказский узел", для предотвращения распространения коронавируса в Южной Осетии с 27 марта на две недели введен карантин. Закрыты заведения общепита, торговые центры и магазины, кроме продуктовых.

 27 февраля, после появления случаев коронавируса в Грузии, Южная Осетия полностью закрыла границу с Грузией, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. 

Правительство Южной Осетии со 2 апреля ограничивает пересечение российско-югоосетинской границы через пункт пропуска "Рук".  Разрешено пересечение границы для граждан Южной Осетии, возвращающихся домой. При этом они обязаны провести две недели в самоизоляции, говорится в постановлении правительства Южной Осетии, опубликованном на сайте правительства.

Исключение сделано для водителей большегрузов, чиновников и представителей экстренных служб, выезжающих в командировки. Пересекать границу могут также дипломаты, военнослужащие российской военной базы и пограничники, которых направляют в командировки. Также разрешено пересечение границы для жителей республики, которых Минздрав Южной Осетии направил для лечения в России. Все проезжающие через пункт пропуска "Рук" автомобили будут проходить дезинфекцию на границе, отмечается в постановлении.

Внесены изменения и в условия карантина в республике. Останавливается работа салонов красоты, парикмахерских, косметических и СПА-салонов, бань, саун, массажных салонов, соляриев, мастерских по ремонту обуви и одежды, говорится в постановлении

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".О том, какое наказание предусмотрено за нарушение режима карантина в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".   Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, "Кавказский узел" собрал в справке  "Врачи про коронавирус: что делать?". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.

Примечание:

"Жители Южной Осетии отреагировали на угрозу коронавируса скупкой продуктов", "Россия закрывает свои границы на Южном Кавказе", "Южная Осетия допустила экстренный выезд жителей на лечение в Грузию".

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