18 марта 2020, 15:10

Учреждения культуры закрыты в Северной Осетии из-за коронавируса

Музеи, выставки, библиотеки, театры, филармонии и кинотеатры, подведомственные министерству культуры Северной Осетии, перестали принимать посетителей из-за угрозы коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта вузы многих регионов юга России были переведены в режим дистанционного обучения, однако Минобразования Северной Осетии сочло эту меру излишней.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Учреждения Минкульта Северной Осетии прекратили принимать посетителей, учащиеся образовательных учреждений ведомства отправлены на каникулы. Отменены все ранее запланированные международные мероприятия - фестивали, выставки, конкурсы, форумы, говорится в приказе от 17 марта, опубликованном сегодня на сайте министерства культуры республики. Согласно документы, эти меры будут действовать до специального указания об их отмене.

Карантин будет действовать по крайней мере до середины апреля, со ссылкой на пресс-службу Минкульта Северной Осетии сообщили сегодня "Кавказ.Реалии".

К сегодняшнему дню общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 147, передал информацию оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 "Интерфакс". На сайте Минздрава Северной Осетии к 14.55 мск 18 марта не появилось данных о госпитализированных с подозрением на коронавирус или подтвержденных случаях заражения.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Армении не связал смерть пациента с коронавирусом", "Сочинцы назвали полумерами ограничения из-за коронавируса", "Плановая госпитализация пациентов остановлена в Кабардино-Балкарии".

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