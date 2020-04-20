20 апреля 2020, 19:38

Женщина госпитализирована из закрытой на карантин многоэтажки в Гагре

Пожилая женщина, которая лечилась на дому от коронавируса в закрытой на карантин многоэтажке в Гагре, госпитализирована из-за ухудшения состояния.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент, житель Гагры, приехал в Абхазию из Москвы. Многоэтажка, в которой проживает госпитализированный, была заблокирована милицией. Коронавирус был диагностирован у его супруги и пожилого человека, который общался с первыми двумя зараженными.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса. 

95-летняя жительница девятиэтажного дома на улице Абазгаа в Гагре, в котором введен режим жесткой изоляции,  госпитализирована в Гудаутскую райбольницу в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщается в ежедневной сводке Оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, передает корреспондент «Кавказского узла».

Как рассказала сегодня же корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, 95-летняя женщина, у которой выявили коронавирус, до сегодняшнего дня оставалась на самоизоляции в свой квартире. По словам Скорик, состояние заболевшей вызывает опасение врачей.

"Оно ухудшается, наблюдается отрицательная динамика", - сообщила Скорик. Она отметила, что женщина категорически отказывалась от госпитализации, но необходимое лечение получала и была под постоянным наблюдением врачей.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина приводится в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". 

Примечание:

"Предприниматели Абхазии пожаловались на нехватку господдержки", "Жители Гагры пожаловались на затянувшийся карантин в многоэтажке", "Третий зараженный коронавирусом зарегистрирован в Абхазии".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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