Медицинские работники возле пациента. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

11 июня 2020, 13:46

Число умерших от коронавируса на Ставрополье выросло до 66

Один заболевший коронавирусом скончался в Ставропольском крае за минувшие сутки, и общее число умерших составило 66, а зараженных - 3425.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в Ставропольском крае было зафиксировано 85 новых случаев заражения COVID-19, а с начала пандемии заразились 3338 человек. Число умерших достигло 65. При этом глава региона объявил о смягчении карантинных мер.

Скриншот сообщения на странице губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Instagram https://www.instagram.com/p/CBSEZ3HCCh_/Число умерших от COVID-19 за сутки на Ставрополье выросло до 66. Всего за период пандемии в регионе зарегистрированы 3425 случаев заражения, в том числе 87 - за минувшие сутки. От коронавируса выздоровели еще 90 пациентов, а общее число вылечившихся составило 1740, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки", "Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО", "Суд оштрафовал главу Минспорта Ставрополья по делу о превышении полномочий".

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