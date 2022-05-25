Пользователи сети поспорили о применении силы к извинившемуся чеченскому водителю

25 мая 2022, 15:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Извинений водителя за пьяную езду и попытку убежать от полицейского недостаточно, указали одни пользователи соцсети после публикации видео беседы с нарушителем. Силовик применил избыточную силу при задержании, отметили другие.

Видеоролик, на котором водитель пытается убежать от инспектора ДПС, была опубликована в соцсетях. На ней видно, как человек убегает от трассы, на которой стоят два автомобиля, на поле за ним гонится человек в форме. После того как убегавший упал, человек в форме ударил его ногой, следует из видеозаписи инцидента, опубликованной в Telegram-канале "ЧП Грозный". В подписи к видеозаписи указано, что съемка производилась недалеко от здания республиканской больницы в Чечне.

Водитель, который убегал от сотрудника полиции, привлечен к административной ответственности, сообщил Instagram*-паблик "ЧП Грозный". "В сети распространилось видео, на котором пьяный водитель попытался сбежать от инспектора ГИБДД. (.) Начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов сообщил, что данный водитель был доставлен в управление для разъяснения обстоятельств происшествия. По факту правонарушения водитель Шамурзаев Б. привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - говорится в публикации.

Эта запись набрала к 15.30 мск 24 отметки "нравится" и один комментарий. Его автор возмутился методами задержания. "Но бить человека, кто право давал вам. Четко видно было, как полицейский ногами его буцал. Это что такое. Где написаны такие правила?" - поинтересовался пользователь margo_salam0505.

Водитель принес извинения за свое поведение, следует из видеозаписи беседы с ним на чеченском языке, которая была опубликована 24 мая в Instagram*-паблике "ЧП Чечня", перевод выполнен "Кавказским узлом".

"За пьющими, гонщиками и нарушителями следят и следили ранее. Тебе и таким как ты эту работу не изменить", - говорит задержанному представитель власти. Водитель в ответ на вопросы подтвердил, что он вел машину в нетрезвом состоянии, и инспектор увозил его, сказав, что нужно доставить в участок. "Я сбежал, и потом он сделал мне подножку, и я упал. И когда я падал, я хотел убежать и махнул рукой, но он все равно поймал меня. Я сожалею о том, что сделал. Извините меня. Я больше не сделаю подобного. На всю жизнь это пример для меня", - заявил задержанный.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Видеозапись набрала к 15.30 мск 5563 просмотра и семь комментариев, большинство из них на чеченском языке. Пользователи сети отметили недостаточность мер воздействия. "Того, кто снимал, надо было наказать. И этого, выпившего за рулём, надо было на пожизненно посадить. Большой вред он несёт. Случайно собьёт ребенка какого-нибудь и сделает из него инвалида на всю жизнь, и что тогда делать ребенку? Этот дальше гулять будет, а дети на больничной койке лежать будут", - заявил пользователь turkei_95. "Не давайте продавать алкоголь. Проведите рейдовые мероприятия по этому вопросу", - указал mataev_95.

Практика публичных извинений распространена и в других регионах, однако, прежде всего, она характерна для Чечни. Так, в январе видео с оскорблениями в адрес мужчин, которые не помогли девушкам в Грозном занести тяжелые коробки, вызвало негативную реакцию пользователей Instagram. Спустя несколько часов автор поста принесла извинения, сообщив, что в ее адрес поступали угрозы, однако не все пользователи поверили в ее искренность.

Публичные извинения стали своеобразной игрой и вышли из-под контроля властей, запустивших такой тренд, что разрушает всю "извинительную" систему, указала председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина, комментируя извинения жительницы Грозного.

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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