Жительница Грозного извинилась за слова о мужчинах после угроз

27 января 2022, 21:01

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Видео с оскорблениями в адрес мужчин, которые не помогли девушкам в Грозном занести тяжелые коробки, вызвало негативную реакцию пользователей Instagram. Спустя несколько часов автор поста принесла извинения, сообщив, что в ее адрес поступали угрозы, однако не все пользователи поверили в ее искренность.

Видеоролик из одного из магазинов был опубликован сегодня в сообществе "ЧП Чечня". Девушка, которая стоит в магазине парфюмерии, возмущается тем, что компания по перевозке грузов не помогла выгрузить тяжелые коробки и внести в магазин. "Чтобы вы понимали, вот там еще были четыре коробки, и это все мы выгружали из машины. Если бы не какой-то молодой человек, мы бы сами затаскивали их в магазин. (...) Две девочки, одна на каблуках (...) Уважаемые братья, не будьте сестрами, пожалуйста, если вы видите такую ситуацию вместо того, чтобы проходить и глазеть, взяли бы, подошли и как-то помогли. Потому что это максимально (...) поступок - смотреть, как девочки тащат здоровые коробки. У меня просто зла не хватает, какие (...)", - заявила она, использовав оскорбление.

Это видео в сообществе, на которое подписаны 87 тысяч человек, за шесть часов с момента публикации, к 21.00 мск, набрало 29726 просмотров и 1381 комментарий.

Большинство пользователей возмутились обвинениями в адрес прохожих. "Устроилась на работу ФИФА, и все должны! Целый день тяжелее смартфона ничего не держала! Никто никому ничего не должен! Хозяину надо было звонить! Тебе послали маленькое испытание, а ты начала поливать всех грязью", - написал geostav126. "Ты должна следить за языком, тем более в Чечне. Про видео делать вообще молчу", - указал prokat_ps4_germenchuk. "Никто ничем никому не обязан. Доставка действует только до точки выдачи и приема. Для соответствующих работ у вас должен быть свой сотрудник. И такой разговор совсем непристойный в любом случае. Если попросили и не помогли - это уже другой случай. Нужно подбирать разговор на каждый случай", - прокомментировал prostovsemysvoevremya. "Я бы посоветовал вам взять на работу себе грузчика, чем возмущаться на просто прохожих. Вы же прибыль от реализации этого товара в ящиках не раздаёте людям, а себе в карман кладете. С чего это вы взяли, что ваши ящики должны таскать другие. Хочешь кататься, умей и саночки таскать", - подчеркнул khansharoi. "Я не спорю, но здесь же солидарность. 50 кг коробка", - возразила автор видео tati_ratata_smm.

Ряд пользователей прокомментировали внешность автора видео, некоторые высказали угрозы в ее адрес, в частности, "найти ее".

За автора видео вступилась nani_bakery__. "Есть у них прибыль, нет у них прибыли - ни вас, ни нас не касается, во-первых. Во-вторых, может, они просто продавщицы, и хозяин не нанимает грузчиков. В-третьих, никто и ничто не освобождает мужчину от обязанности быть мужчиной в любом случае. Тем более в нашем менталитете и при нашей религии. Такие женщины, которые чуть что - становятся на сторону мужчины и оправдывают их хамство, грубость, бескультурье и отсутствие элементарного воспитания, и портят мужчин. Что бы ни было, мужчина должен оставаться мужчиной и если, проходя мимо женщины, видит, что она поднимает тяжести, просто обязан ей помочь в силу того, что он мужчина и сильнее в любом случае. А не рассуждать, почему у них нет грузчиков, мужчин в семье, и уж тем более пялиться при этом", - написала она.

Спустя несколько часов в этом же сообществе был опубликован видеоролик с извинениями девушки. "Я в Чечне уже проживаю шесть лет, и ни в коем случае в этом видео я не хотела оскорбить чеченский народ. Там нигде этого не было сказано. Я приношу свои извинения перед всеми, кто меня неправильно понял. Это было сказано, во-первых, на эмоциях, во-вторых, в адрес ситуации, люди ведь проходили разные. Я очень надеюсь, что вы меня поймете, Тем более многие меня знают. Никогда в свой адрес за шесть лет я подобного не позволяла себе. Заранее большое всем спасибо за понимание и просьба не писать мне угрозы, пожалуйста, потому что, ну, это, наверное, не совсем правильно. Просто вы меня неправильно поняли", - заявила она. Об угрозах девушка сообщила и в сториз на своей странице в Instagram.

Видео с извинениями набрало к 21.00 мск 577 отметок "нравится" и 718 комментариев. Часть комментаторов одобрила извинения.

"В Чечне нельзя людей (так) называть, здесь менталитет другой. Очень правильно сделали, что публично осознали свою ошибку. Язык мой - враг мой", - сказал khansharoi. "Умница. Действительно, люди ошибаются, главное, она признала, что была неправа. Не надо ей сейчас писать всякое ненужное", - отметил valid_sever_89_95. "Могла бы просто попросить помощи, тебе бы никто не отказал, а не оскорблять их следом", - написал noh095.

Часть пользователей не поверила в искренность извинений. "Мы тебя отлично поняли, хорошо, что показала свое истинное лицо", - указал tuning_hamann. "Не поймем и понять не хотим", - отметил killer90073. "Как же тошно от вас и от ваших извинений! Рот можете держать на замке и жить своей жизнью?" - поинтересовалась _rada.sh_.

Ряд пользователей также предложил автору видео покинуть Чечню.