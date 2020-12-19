Два жителя Чечни публично покаялись за обращение к колдунье

19 декабря 2020, 15:27

Двое молодых мужчин из Чечни после беседы с богословом раскаялись в том, что обратились за помощью к колдунье в Дагестане, следует из телесюжета ЧГТРК "Грозный". Некоторые пользователи Instagram сочли неэтичным публичное порицание задержанных.

Как писал "Кавказский узел", летом 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. В частности, ЧГТРК "Грозный" регулярно публиковала сюжеты, в которых местные жители раскаивались за занятия колдовством. В октябре 2019 года охота на колдунов вылилась в преследование и их клиентов, а в феврале и марте 2020 года сыновья задержанных женщин покаялись в телеэфире в том, что не уследили за ними.

Первая волна гонений на знахарей и экстрасенсов развернулась в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Начатый спустя шесть лет новый виток гонений на колдунов востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман. Несмотря на усилия властей, в Чечне не ослабевает спрос на услуги колдунов, констатировали в декабре 2019 года как пользователи Instagram, так и сами журналисты республиканского телеканала.

Телесюжет о задержании в Чечне клиентов "колдунов" ЧГТРК "Грозный" опубликовала 18 декабря на своей странице в Instagram. Двух молодых мужчин остановили при въезде в республику из Дагестана, говорится в аннотации к ролику.

"С собой у них был железный замок, заговоренная вода и много других подозрительных предметов. В беседе с полицейскими выяснилось, что в соседнюю республику они ездили за услугами "колдунов", оказывающих оккультные услуги. На такой поступок их толкнули безответные чувства. С жертвами мошенников встретился главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев", - сказано в публикации.

По версии авторов телесюжета, один из молодых мужчин, Сайд-Ахмед Атаев хотел вернуть жену, с которой разведен. "Вместе с товарищем Халидом Шансаевым они поехали в Махачкалу, к знахарке, которую по их словам, даже не знают. [...] У Халида ситуация чуток иная: не разведен, но при этом не отказался от услуг прорицательницы", - говорится в сюжете телекомпании.

Адам Эльжуркаев отчитал обоих задержанных, следует из телесюжета. "Один хотел вернуть жену, другой хотел укрепить брак с женой... Они отстранились от Аллаха. Поехали до самой Махачкалы, чтоб сделать сихр (вид колдовства в исламе. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), к нам из этой самой Махачкалы приезжают колдуны, даже ездить не надо. Многие колдуны используют замки, тем самым они связывают их, их мысли, здоровье", - сказал Эльжуркаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"После долгой беседы и наставлений Адама Эльжуркаева молодые люди признаются, что совершили ошибку и каются, но искренне ли?" – задались вопросом авторы телесюжета.

К 15.25 мск 19 декабря публикация набрала 145 тысяч просмотров, под ней размещено 1280 комментариев. Авторы большинства комментариев, опубликованных на русском языке, раскритиковали молодых мужчин за решение обратиться к колдунье.

Несколько пользователей соцсети сочли публичное порицание задержанных жителей Чечни неэтичным. "Я в шоке, ну зачем это всё показывать всему миру", - написала, в частности, hadisha_a777.

"Зачем их так выставлять и унижать. Парень от безысходности пошёл на это. Что за время пришло", - посетовала iirina4616. "Зачем вот так выставлять, он же невежда, видно, что не понимал", - указала _bella_food_.

"Жалко парня, опозорили на весь мир", - написала eliz.a5420. "А лицо не вариант замазывать, чтоб герои и святоши, которые тут сидят, не умничали?" – заочно обратилась к авторам телесюжета melissa952010.

Напомним, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди, в частности, просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".