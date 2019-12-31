Задержание гадалки выявило спрос на услуги колдунов в Чечне

31 декабря 2019, 09:58

Богословы и силовики отчитали жительницу Урус-Мартана Петимат Сулейманову за оказание оккультных услуг, следует из нового сюжета ЧГТРК "Грозный". Спрос на услуги колдунов в республике не ослабевает, несмотря на усилия властей, констатировали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. ЧГТРК "Грозный" с июля по декабрь показала по меньшей мере девять телесюжетов, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. При этом журналисты республиканского телеканала признали, что, несмотря на многочисленные задержания экстрасенсов и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает.

Первая волна гонений на знахарей и экстрасенсов развернулась в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов в Чечне, начатый спустя шесть лет, востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Сюжет о занимавшейся гаданием жительнице Урус-Мартана Петимат Сулеймановой ЧГТРК "Грозный" разместила сегодня ночью на своей странице в Instagram.

В телесюжете женщина названа "очередной провидицей, обещающей предсказать и даже подкорректировать будущее". Авторы сюжета подчеркнули, что женщина брала с клиентов деньги за оккультные услуги, в том числе за снятие порчи. На видео с Петимат Сулеймановой беседует главврач Центра исламской медицины Грозного Адам Эльжуркаев. И он, и задержанная женщина говорят в телесюжете на чеченском языке.

"Богословы провели с женщиной разъяснительную беседу и рассказали, какая участь по исламу ожидает тех, кто занимается предсказаниями судьбы, колдовством и прочим. С мошенницей также пообщались и сотрудники правоохранительных органов (напомним, подобная деятельность, по мнению юристов, вполне подходит под статью Уголовного кодекса о мошенничестве)", - говорится в аннотации к видео.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Публикация набрала к 09.57 мск 33,7 тысячи просмотров, под ней размещено 176 комментариев, большинство из них на чеченском языке.

Авторы некоторых комментариев, написанных на русском языке, обратили внимание, что, несмотря на гонения на колдунов, жительницы Чечни продолжают оказывать оккультные услуги.

"Ужас, сколько их, оказывается", - написал, в частности, khasmagomed_. "Пока будет спрос - будет и предложение", - прокомментировал ks.6056. "Она же никого не заставляла приходить", - согласился nikolay_zakharov1978.

Пользователь psh.177 задался вопросом, как власти находят гадалок. "Неужели их сдают эти люди, которые к ней приходили?" – написал он.

Напомним, что в октябре охота на колдунов в Чечне привела к преследованию и их клиентов: 7 октября ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о беседе Адама Эльжуркаева с жительницами Чечни, которые обращались к гадалке и были задержаны "совместными усилиями богословов и силовиков".

Кроме того, чеченский телеканал опубликовал фотографии местных жителей, обращавшихся за помощью к экстрасенсам. Некоторые пользователи Instagram сочли неэтичной публикацию персональных данных людей.