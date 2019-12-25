Кампания против колдунов привела к публичному покаянию жительницы Чечни

25 декабря 2019, 11:50

Жительница Гудермеса Ровзан Юсупова в эфире республиканского телевидения извинилась за то, что занималась гаданием и колдовством. Некоторые пользователи Instagram раскритиковали публичное унижение женщины. Полиция проверит, совершила ли Юсупова преступление, сообщил замглавы местного РОВД.

Как сообщал "Кавказский узел", после того, как в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги, ЧГТРК "Грозный" показала по меньшей мере восемь телесюжетов, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. Так, 25 ноября житель Наурского района Хусаин Гацаев в эфире телеканала "Грозный" после "воспитательной беседы" с офицерами спецназа МВД раскаялся в том, что оказывал оккультные услуги. Несмотря на многочисленные задержания экстрасенсов и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает, признали авторы телесюжета.

Гонения на знахарей и экстрасенсов развернулись в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов в Чечне, начатый спустя шесть лет, востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Жительница Гудермеса Ровзан Юсупова долгие годы занималась "проклятой Всевышним деятельностью", поставив "под удар репутацию своей семьи", заявили в репортаже о гадалке журналисты государственной телерадиокомпании "Грозный". В новостном сюжете были продемонстрированы платки с завязанными по углам узлами и восковые свечи. Юсупова пояснила, что использовала эти предметы для того, чтобы наладить семейные отношения своих клиентов. Она также рассказала, что занималась гаданием.

На вопрос журналистки, раскаялась ли она, Юсупова ответила, что да. "Я сама врач, конечно раскаялась. Почему мне это понравилось, я не понимаю. Ну сделала я это. Я больше не буду", - перевел слова Юсуповой корреспондент "Кавказского узла".

В репортаж, показанный 23 декабря, включены кадры беседы, которую провел с Ровзан Юсуповой заместитель кадия Гудермесского района Анвар Маидов. Он пояснил, что ислам запрещает заниматься колдовством, и призвал покаяться не только гадалку, но и всех ее клиентов. Заместитель начальника ОВД Гудермесского района Ильяс Ахметхаджиев призвал жителей Чечни "не обращаться к шарлатанам". По его словам, полиция проверит законность того, чем занималась Юсупова.

Пользователи Instagram осудили гадалку

Сюжет о задержании гадалки, размещенный в группе "ЧП Чечня" в соцсети Instagram, к 11.50 мск 25 декабря собрал 26,2 тысячи просмотров и 102 комментария. Большинство пользователей осудили гадалку.

Пользовательница соцсети myhametgareeva выразила удивление по поводу начатой полицией проверки. "Как, интересно, это законом карается? Нет, к сожалению, ни в одном кодексе статьи за черную магию и колдовство в целом", - указала она.

Пожилую женщину не стоило публично унижать, отметил _____lllll_____sss_____. "Женщина в возрасте, а ее малолетки, грубо говоря, "полоскают"! <...> И не на всю страну ее позорить, всех вы разве сможете показать?!" - обратился он к журналистам ЧГТРК "Грозный". "Хотя бы лицо замазали, что ли. У женщины явно отклонения - лучше бы тех, кто к ней ходит, ловили и позорили", - написал ricci_ag.

Жители Чечни извиняются и за критику властей, и за нарушение закона

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телевидения. Извинения, в частности, следуют за критикой властей Чечни или госучреждений. Так, 28 ноября жительница Москвы Иман Курбанова раскаялась в том, что критиковала лично Рамзана Кадырова, а житель Чечни в начале декабря извинился за жалобу на нехватку хирургических нитей в больнице.

Чеченская полиция регулярно проводит беседы с задержанными за употребление алкоголя, наркотиков и нарушение правил дорожного движения. 2 декабря стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел лично глава МВД Чечни, а 9 декабря в выпуск новостей ЧГТРК "Грозный" был включен сюжет с извинениями молодого водителя.

Извинения приносятся и за уголовные преступления. Так, 10 декабря три человека извинились за кражи, которые журналисты ЧГТРК "Грозный" назвали "непривычным для вайнахского менталитета явлением".

Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", размещенном на "Кавказском узле". Психолог Дмитрий Гусев назвал унизительными те извинения, которые приносят люди, не чувствующие за собой вины. По его мнению, извинения, принесенные под давлением, могут сделать извиняющегося агрессивным.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".