Новое видео о задержании колдуна в Чечне показало неэффективность публичных покаяний

26 ноября 2019, 12:05

Житель Наурского района Хусаин Гацаев в эфире телеканала "Грозный" после "воспитательной беседы" с офицерами спецназа МВД покаялся в том, что оказывал оккультные услуги. Несмотря на многочисленные задержания экстрасенсов и их публичные извинения, интерес к оккультизму в республике не угасает, признали авторы телесюжета.

Как писал "Кавказский узел", после того, как в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги, ЧГТРК "Грозный" показала по меньшей мере семь телесюжетов, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. 20 ноября в телерепортаже об "очередном расследовании правоохранителей и духовенства" главврач Центра исламской медицины Грозного Адам Эльжуркаев отчитал медсестру из Гудермеса за гадание и оккультные практики.

Гонения на знахарей и экстрасенсов развернулись в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов в Чечне, начатый спустя шесть лет, востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

25 ноября в новостной программе телеканала "Грозный" был показан сюжет о жителе Наурского района Хусаине Гацаеве, который, по версии властей, занимается предсказаниями и продажей амулетов. Этот телесюжет, озаглавленный "Хусаин Гацаев из Наура привлекал удачу и отпугивал нечисть", размещен также на YouTube-канале ЧГТРК. В нем мужчина объявлен "очередным мошенником", которого "разоблачили" сотрудники полка полиции имени Ахмата Кадырова.

На видео немолодой мужчина стоит в кабинете между двумя силовиками, в кадрах также показаны разложенные на столе многочисленные листки бумаги с надписями на арабском языке. "С помощью талисманов и амулетов Хусаин Гацаев делал приворот, привлекал удачу и отпугивал нечисть. Оккультные услуги мужчины имели большой спрос", - сообщили авторы телесюжета.

Хусаин Гацаев рассказал, что за помощью нему обращались по разным поводам. В одном случае это был человек, которого мучили джинны, в другом – человек, у которого "не шли дела". Также мужчина отметил, что чаще всего к нему обращались молодые девушки. "Девушки ко мне приходили, говорили, что в парней влюбились", - пояснил Хусаин Гацаев, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Услуги Гацаева, по его словам, обходились клиентам в среднем в 500 рублей. "Такие вещи нельзя делать. Девушка должна пойти в чужой дом, парень должен жениться. Если ты делаешь что-то, чтобы наладить [их] отношения, благодати от этого не будет", - разъяснил Гацаеву один из силовиков, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"То, что ты делаешь – колдовство. [Этого делать] нельзя, это уход из религии", - сказал на видео второй силовик, Абдулла Эхаев, подчеркнув, что Гацаеву нужно "вернуться в религию".

Сам Хусаин Гацаев в эфире ЧГТРК признал свою неправоту. "Парня и девушку соединит Всевышний… Поэтому больше ко мне не ходите, оставьте меня, [это] моя просьба к вам. Я оставил эту работу. Я теперь понял, это грязная работа", - покаялся мужчина, глядя в объектив видеокамеры.

Власти Чечни пригрозили "жестким спросом" за интерес к оккультизму

Авторы сюжета подчеркнули, что поиск "таких людей" не входит в должностные обязанности правоохранителей, но они вместе с богословами ежедневно "ищут прорицателей и колдунов по всей республике, чтобы обеспечить безопасность и защиту прав граждан в полной мере".

"Этих людей мы задерживаем... Он пойдет в Исламский институт (Центр исламской медицины в Грозном. – Прим. "Кавказского узла") и пройдет лечение", - рассказал на видео офицер полка имени Кадырова Абдулла Эхаев. В кадре крупным планом была показана нашивка на его рукаве с надписью "Спецназ".

Духовенство и правоохранители все чаще выявляют в Чечне людей, оказывающих оккультные услуги, пояснил в конце телесюжета журналист ЧГТРК. "Несмотря на всю просветительскую работу, все же находятся те, кто верит в силу колдунов. Однако спрос будет жесткий – если не в этой, то в следующей жизни", - заявил он.

Выявлять тех, кто оказывает оккультные услуги, силовикам порой помогают местные жители, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне. "Несмотря на многочисленные предупреждения, проведение профилактических бесед, все еще находятся люди, которые продолжают заниматься такими вещами... Выявлять таких людей удается благодаря помощи населения и проведению оперативных мероприятий", - сообщил силовик.

Сотрудница одной из НПО Чечни Милана высказала неодобрение действиями как людей, оказывающих оккультные услуги, так и представителей властей. "Крайне отрицательно отношусь ко всякого рода колдунам, ведьмам и гадалкам. И также отрицательно воспринимаю то, что этих людей показывают на телевидении и заставляют извиняться. Ни то, ни другое в нашем обществе недопустимо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Такое же мнение озвучил житель Чечни Лукман. "Таких людей нужно подвергать общественному порицанию, но без обязательной демонстрации на телевидении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Занятия магией - не повод для привлечения спецназа

Лукман также выразил недоумение тем, что поисками "колдунов" занимаются бойцы спецназа. "Не могу понять, почему выявлением всех этих магов и колдуний занимается полиция? Тем более спецподразделение, которым является полк имени Кадырова. Это задача духовенства и общественности, но никак не силовиков", - поделился своим мнением житель Чечни.

О том, что "не полиция должна заниматься этими людьми, а врачи и ученые", ранее сказала "Кавказскому узлу" и глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "С этими явлениями нельзя бороться подобными дикими методами. Закон не запрещает их деятельность. Они все равно будут заниматься этим. Сначала с ними должны поработать специалисты, медики и ученые, а потом уже принимать решения о дальнейших шагах. Задержания не помогут", - сказала правозащитница.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Само по себе занятие магией или колдовством не является поводом для задержания силовиками, согласился ранее московский адвокат Евгений Черноусов. По его словам, обычно правоохранители усматривают в действиях экстрасенсов мошенничество, но это "всегда очень трудно доказать". "Необходимо установить умысел. А маг отвечает, что никакого умысла забрать деньги не было, а клиент отдал их сам", - пояснил "Кавказскому узлу" Черноусов.

Напомним, жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей республики. Часть извинений звучит в эфире республиканского телевидения. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Психолог Дмитрий Гусев назвал унизительными те извинения, которые приносят люди, не чувствующие за собой вины. По его мнению, извинения, принесенные под давлением, могут сделать извиняющегося агрессивным.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".