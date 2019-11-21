Силовики задержали медсестру в Чечне за занятие колдовством

21 ноября 2019, 04:36

Телеканал "Грозный" опубликовал репортаж о задержании жительницы Чечни за занятие оккультными практиками. По словам авторов ролика, услугами женщины, которая работает медсестрой, пользовались в том числе бывшие и действующие чиновники.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. 1 ноября телеканал "Грозный" показал спецрепортаж с раскаяниями женщин, которые занимались гаданиями. Пользователи Instagram и жители республики противоречиво отреагировали на ролик: некоторые поддержали гонения на колдунов, однако другие сочли избыточными раскаяния людей.

В октябре преследование колдунов в Чечне вышло на новый уровень. 7 октября несколько жительниц республики, съездивших в Северную Осетию к гадалке, покаялись в этом в эфире чеченского ТВ. Позднее телекомпания "Грозный" разместила в Instagram фотографии и другие персональные данные людей, объявленных "жертвами так называемых колдунов и магов". Некоторые пользователи соцсети сочли неприемлемой публикацию персональных данных.

Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" 20 ноября опубликовала на своей Youtube-канале ролик об очередной местной жительнице, которая была задержана за занятие гаданием и оккультными практиками. По данным на 04.35 мск сегодня, 21 ноября ролик набрал 11390 просмотров, 180 лайков и 25 дизлайков.

На видео одетая в темное женщина, которая оказалась жительницей Гудермеса, показывает пакетики, где, по словам автора ролика, находятся "различные талисманы от сглаза и неудач". Женщину отчитывает главный врач Центра исламской медицины Грозного Адам Эльжуркаев.

Центр исламской медицины открылся в Грозном в 2008 году по инициативе муфтията Чечни. Он позиционируется как лечебное учреждение для людей, которые пострадали от лжецелителей, знахарей и колдунов.

Эльжуркаев утверждает, что женщины "под прикрытием" работает в больнице. Жительница Гудермеса подтверждает, что трудится младшей медсестрой в Новой республиканской больнице. Причем на заданные по-чеченски вопросы она иногда отвечает по-русски.

"Очередной расследование правоохранителей и духовенства оказалось богатым на трофеи. Женщину выявили сотрудники полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. При проверке у нее обнаружились различные талисманы, карты, фотографии, листки с различными телефонными номерами и другими данными жителей республики", - сообщает автор ролика.

По его словам, в "списке жертв" женщины - действующие и бывшие чиновники. Задержанная пытается оправдаться, утверждая, что "просто решила попробовать, что из этого получится".

"Несмотря на то, что в Чеченской республике созданы все условия для исламской медицины и лечения по сунне, вопиющие случая, когда люди, считающие себя искренне верующими, попадают под влияние служителей оккультным наук, имеют место", - заявляет автор ролика.

По словам Эльжуркаева, с "жертвами" гадалки "будет проводиться работа, и им может понадобиться помощь в Исламском центре медицины".

Гонения на знахарей и экстрасенсов развернулись в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов в Чечне, начатый летом этого года, востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Отметим, что обычно комментарии под видеороликами, опубликованными на Youtube-канале ЧГТРК "Грозного", отключены. К примеру, нет возможности прокомментировать опубликованные 20 ноября материалы "Чечню строят не чеченцы?" и "Первую цифровую подстанцию СКФО "Город", строящуюся в Чечне, откроют в декабре 2019 года" (4470 и 90 просмотров по данным на 04.35 мск сегодня, 21 ноября соответственно). Под роликом же о задержании гадалки опубликовано 133 комментария, главным образом на чеченском языке.

Некоторые из тех, кто оставил русскоязычные комментарии, иронично отнеслись к сюжету.

"Какой закон РФ она нарушила" - спрашивает Дон Румата.

"Казнить когда будут и где? Если не ошибаюсь, глава республики говорил, что будет убивать шайтанов", - задается вопросом Крутое пике.

"Наверно, скоро увидим, как эта бригада шокером добивается от них правды и исправления", - предположил isa Azimsla.

"Шокеры только у мэров", - ответил ему japoni gordovoi.

24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни и применяет к женщину электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео. По словам юристов, применением спецсредств, в том числе электрошокеров, разрешено сотрудникам силовых структур, но не мэру. Однако практики уголовного преследования за неправомерное использование электрошокера в России нет.

Телесюжеты о задержаниях гадалок вызвали опасение правозащитников о том, что гонения могут распространиться и на народных целителей. "Власти Чечни должны четко разграничить тех, кто действительно знает, как лечить с помощью природных средств, от тех, кто занимается колдовством. Эти люди, например, из поколения в поколение передают свои знания о травах, и не стоит оказывать давление на них. Но надо признать, что колдуны могут нанести большой вред обычным людям. Поэтому не надо ставить знак равенства между ними", - сказала в сентябре "Кавказскому узлу" глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.