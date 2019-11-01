Видео с Исламом Кадыровым и электрошокером выявило правовые пробелы

01 ноября 2019, 21:42

Применение специальных средств, к каким относится электрошокер, разрешено сотрудникам силовых структур, но не мэру города. Однако практики уголовного преследования за неправомерное использование электрошокера в России нет, сообщили юристы, комментируя скандальное видео с мэром Грозного Исламом Кадыровым.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября республиканский телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео. Кадры могут стать основанием для дела о превышении полномочий, но только если пострадавшая женщина сама обратится к правоохранителям, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Уже после скандала в соцсетях появились видеозаписи, на которых человек, похожий на Ислама Кадырова, находится на отдыхе и демонстрирует хорошее настроение. Герой одного из роликов подчеркивает, что запись происходит 27 октября. Скандал с публикацией видео о жестокости Ислама Кадырова не получил резонанса в официальных структурах, констатировали жители Чечни и пользователи соцсетей. Они выразили опасения, что проверка публикации не приведет к уголовному преследованию бывшего мэра Грозного.

Электрошокеры используются работниками силовых структур, и их не должны продавать без специального разрешения, уверен московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

"Электрошокер, согласно федеральному закону "О полиции", где указан перечень применяемых средств, является спецсредством, [как и] резиновая дубинка и так далее. Без разрешения электрошокер не продается, его купить просто так нельзя", - заявил "Кавказскому узлу" Черноусов.

Регламента применения электрошокера, по его словам, нет. "В связи с тем что отсутствует четкий регламент применения шокера, возникают сложности, когда он попадает в руки граждан и его используют не в целях безопасности. В моей практике было несколько случаев, когда в рамках дела о злостном хулиганстве электрошокер был признан оружием, поскольку его применили во время преступления вместе с пистолетом. Это стало отягчающим обстоятельством, и срок был больше, чем обычно. То есть его использование было расценено как применение оружия. Шокер фигурировал в делах о похищениях и избиениях, а уголовных дел, возбужденных именно из-за применения шокера, в моей практике не было", - сказал адвокат.

Адвокат "Агоры" Андрей Сабинин также не знает случаев возбуждения уголовных дел только по факту применения электрошокера. "Я не встречал таких дел. Вопрос доказывания [воздействия] электротока очень сложный: если в ближайшие дни после применения шокера не взять биопсию кожи, то ничего не докажешь. А на видео, насколько я понял, [Ислам Кадіров] бьет шокером женщину через одежду. В данном случае, если бы взяли медсправку на следующий же день, следов насилия не было бы зафиксировано", - сказал он "Кавказскому узлу".

Эпизод с шокером на видео вряд ли можно однозначно назвать пыткой, хотя женщина "неприятные ощущения точно испытывала", отметил адвокат. "На мой взгляд, это больше хулиганство, поскольку там, скорее всего, нет никакого вреда здоровью женщины", - добавил он.

По словам Сабинина, запрещена свободная продажа электрошокеров большой мощности. "Я не вникал в детали, не могу сказать, электрошокеры какой мощности нельзя купить. Раньше шокеры были в свободном доступе, сейчас, по-моему, их нельзя купить. Во всяком случае я не видел их в продаже. В руках у Ислама Кадырова, насколько я понял, бытовой шокер. Но мэр, понятно, не имеет право на такие действия: его надо рассмотреть в качестве гражданина, который непотребно себя ведет, бьет своего посетителя шокером. Это хулиганство, это явно нарушает общественный порядок", - пояснил Сабинин.

YouTube по требованию чеченского ТВ заблокировал видео "Кавказского узла" об угрозах Ислама Кадырова в адрес местных жителей и издевательствах над ними. "Кавказский узел" решение видеохостинга оспорил, однако пока материал остается недоступным. Племянник и зять Рамзана Кадырова, бывший в 2012-2015 годах мэром Грозного, унижал людей и применял электрошокер. Почему кадры многолетней давности опубликованы только сейчас, неизвестно. Важнее то, что ролик пролил свет на закулисье чеченской власти: стало ясно, что может происходить на приеме у чеченских чиновников. Также прояснился контекст телесюжетов, в которых жители Чечни публично приносят свои извинения.

Электрошокер является спецсредством, мэр Грозного не мог его использовать, считает адвокат "Зоны права" Александр Попков.

"Электрошокер отнесен к спецсредствам, но продается ли только по разрешениям или в свободном доступе, к сожалению, сказать не могу. Его применение регламентируется по закону о частной охранной деятельности, где, например, описано, как могут применять шокер охранники, или по закону "О полиции", где сказано, как могут применять его полицейские. Но нет закона, где прописано, как шокер может использовать, скажем, мэр. В законе о местном самоуправлении нет возможности применения спецсредств к посетителям. В связи с этим в этом случае санкции могут быть по Уголовному кодексу РФ и Кодексу об административных правонарушениях. Подобрать статью должны правоохранительные органы", - сказал "Кавказскому узлу" Попков.

Адвокат не помнит случаев, когда уголовное дело возбуждалось только по факту применения электрошокера.

"Не помню таких случаев, чтобы был суд по факту применения шокера. Зато помню дело, когда были очевидные следы применения электрошокера сотрудниками ФСБ, но военное следственное управление решило, что это не следы от электрошокера, а укусы насекомых. То есть даже явные следы вместе с показаниями потерпевшего не привели к возбуждению уголовного дела и наказанию виновных", - отметил Попков.

Применение электрошокера может быть квалифицировано как пытка, считает адвокат. "Пытать могут как угодно: могут избивать ногами или руками, и электрошокер может быть средством для пыток. Это способ жестокого обращения. К сожалению, электрошокер часто используется в таких целях, поскольку они мало следов оставляют, но при этом очень эффективны", - подытожил Попков.

Интернет-рынок электрошокеров

По запросу "купить электрошокер грозный" Google выдает целый ряд страниц, где предлагаются различные виды шокеров. Как минимум на двух сайтах указаны физические адреса магазинов в Грозном, а еще несколько сайтов предлагают доставку шокеров в разные города России и сопредельных стран, в том числе в Грозный. Цена устройств варьируется от 1700 до 3200 рублей.

Самый дорогой электрошокер из имеющихся в наличии пробивает слой одежды толщиной 50 мм и имеет напряжение 100,000 кВ на электродах, следует из описания на сайте одного из интернет-магазинов. В информационном разделе того же интернет-магазина есть информация, что электрошокеры "для самообороны гражданских лиц, продающиеся без лицензии, могут иметь максимально допустимую мощность 3 Вт" и "максимально допустимое напряжение 90 кВ".

"Электрошокеры с большей мощностью и напряжением могут быть использованы только служащими в подразделениях МВД и продаются по лицензии", - говорится в публикации. Магазин предлагает доставку курьером до квартиры или доставку наложенным платежом по почте.

"Кавказский узел" писал, что чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сегодня потребовал распространить практику публичных извинений на Ислама Кадырова. Власти Чечни вынуждают людей публично извиняться за мелкие нарушения и жалобы чиновникам, тогда как бывший мэр Грозного, уличенный в применении электрошокера к женщине, избежал этой участи, указал он.

Ранее Тумсо Абдурахманов назвал публикацию видео о жестокости Ислама Кадырова "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова, однако обратил внимание, что Ислам Кадыров в 2015 году был не просто уволен с должности мэра, а повышен в должности.