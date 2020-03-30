Телесюжет с покаянием сына гадалки вызвал возмущение в Чечне

30 марта 2020, 09:19

Пожилая жительница Гудермеса в эфире республиканского телеканала раскаялась в оказании оккультных услуг, а ее взрослый сын - в том, что не уследил за матерью. Жители Чечни сочли избыточным публичное покаяние родственника гадалки.

Как писал "Кавказский узел", с июля 2019 года власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. В частности, ЧГТРК "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством. Несмотря на усилия властей, в Чечне не ослабевает спрос на услуги колдунов, констатировали как пользователи Instagram, так и сами журналисты республиканского телеканала.

Первая волна гонений на знахарей и экстрасенсов развернулась в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Начатый спустя шесть лет новый виток гонений на колдунов востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Сюжет с покаянием 70-летней жительницы Гудермеса Рашаны Джабраиловой был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" 28 марта, а в ночь на 30 марта опубликован на YouTube-канале телекомпании под заголовком "Полицейские задержали жительницу Гудермеса".

Рашана Джабраилова занималась торговлей на местном рынке и принимала клиентов "по месту работы", заявили авторы телесюжета. Офицер полиции Абдул Гулуев в репортаже пояснил, что наблюдение за гадалкой велось в течение месяца. Он призвал телезрителей не ходить к таким людям. "Они позорят своих домашних. У нас в республике сказано, чтобы этим не занимались... Не ходите к этим людям", - сказал полицейский, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сама Рашана Джабраилова заверила, что больше не будет заниматься гаданием. "Я гадала на камнях. Больше не буду этого делать. Я очень опозорилась", - сказала Джабраилова, слова которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

У женщины большая семья, взрослые дети, но "уберечь мать" от занятий гаданием они не смогли, подчеркнули авторы телесюжета. "Я опозорен. Пожилая женщина, обманулась, вокруг, бывает, крутятся, обманывают. Было такое, клянусь Всевышним, не радуюсь от этого", - покаялся в телесюжете сын Джабраиловой Магомед-Эмин.

Занятия колдовством запрещены в исламе, напомнил телезрителям кадий Ленинского района Грозного Умар Тайсумов. "Колдовство воздействует на человека… Тот, кто занимается колдовством, считается в шариате опасным. Тот, кто его посещает, совершает грех, и грех за то, что он нанесет вред колдовством [другому] человеку", - указал представитель духовенства, слова которого, как и слова сына Джабраиловой, перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Правоохранители и богословы пресекли в Чечне "деятельность десятков шарлатанов", говорится в телесюжете. "Мы рассказываем эти истории, чтобы для кого-то очередной наш репортаж стал уроком", - подытожила журналист ЧГТРК "Грозный".

Жители Чечни сочли избыточным унижение родственников задержанных

Некоторые жители Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что, хотя и поддерживают борьбу с колдунами и гадалками, считают недопустимым публичное унижение их родственников. "Колдунов и гадалок следует наказывать. [...] Но вот привлекать их родных к таким публичным актам унижения не следовало", - сказал, в частности, сотрудник одной из общественных организаций Лечи.

"Одно дело - публично показывать и наказывать виновного в чем-то, и совсем другое - унижать их близких и заставлять извиняться за то, чего они лично не делали. Первое еще можно понять, а второе нет. Это в корне неправильно. Да и наказывать надо по закону, а не тащить на телевидение", - согласился грозненец Мовсар.

"Наказывать следует по закону, а не так, как кому-то хочется. На то власть и существует, чтобы поддерживать порядок. А в случаях с этими колдунами и гадалками все сводится к тому, что они нарушают заповеди религии и публично извиняются", - сказал житель Грозного Асланбек.

В привлечении детей к ответственности за родителей есть отголоски советских практик по воспитанию молодого поколения, сказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Это круговая порука и исламский вариант Павлика Морозова. [...] Это явный перебор, который не нравится населению", - отметил политолог.

В то же время чеченское общество в целом не приемлет колдунов, так как их деятельность противоречит всем канонам ислама, подтвердил ранее житель Чечни, президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Могу смело сказать, что наше общество не принимает деятельность этих людей. То, что власти делают против колдунов, только приветствуется жителями Чечни. Они считают колдовство сатанинским проявлением", - сказал "Кавказскому узлу" Кутаев.

Напомним, жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди, в частности, просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".