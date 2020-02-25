Охота на колдунов в Чечне привела к покаяниям детей задержанных

25 февраля 2020, 11:58

Извинения жительниц Чечни, задержанных за оказание оккультных услуг, республиканский телеканал "Грозный" 24 февраля дополнил покаянием их сыновей в том, что не уследили за родителями. Привлечение молодых людей к преследованию родственников сочли избыточным жители республики и пользователи Instagram.

Как писал "Кавказской узел", в 2019 году власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. ЧГТРК "Грозный" с июля 2019 года регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством. В частности, 23 января в эфире телеканала жительница Урус-Мартановского района Роза Мурдалова после беседы с богословом раскаялась в оказании оккультных услуг.

Несмотря на усилия властей, в Чечне не ослабевает спрос на услуги колдунов, констатировали как пользователи Instagram, так и сами журналисты республиканского телеканала.

24 февраля ЧГТРК «Грозный» показала сюжет о задержании двух жительниц Шелковского района, оказывавших оккультные услуги. Репортаж, озаглавленный "Очередные мошенницы «Колдуньи»", размещен также на YouTube-канале телекомпании.

Таус Шапианова вместе с пожилым мужем Имраном Алхазуровым "с помощью амулетов делала приворот и привлекала удачу, а клиентов аферистам находила Зулай Абубакарова и получала за это процент от денег, которые платили заказчики", сообщили авторы телесюжета.

Главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев в телесюжете разъяснил задержанным, что занятия колдовством запрещены в исламе, передал корреспондент "Кавказского узла".

На беседу с богословами и правоохранителями также "были приглашены" сыновья Шапиановой и Абубакаровой. Адам Эльжуркаев призвал их "тщательнее следить за тем, что происходит в их семьях", говорится в телесюжете. "Я бы многое отдал, чтобы не видеть сегодня эту картину. Отныне буду за ними (своими родителями) следить. Больше не допущу подобного, с дозволения Всевышнего", - сказал в эфире телеканала сын Таус Шапиановой и Имрана Алхазурова Ахмед Алзахуров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сын Зулай Абубакаровой Мовсар Ахмедов сообщил, что не знал о занятиях своей матери. "Только придя сюда, узнал зачем и как они делали. Я считаю неправильным то, что делала моя мать. Я опозорен перед людьми и республикой. От имени своей матери, себя, всех тех, кто этим занимался, хотел бы попросить прощения... С позволения Всевышнего беру на себя ответственность впредь подобного не допускать", - сказал в репортаже ЧГТРК Мовсар Ахмедов, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Обе задержанные женщины принесли публичные извинения и призвали людей больше к ним не обращаться. "Люди к нам ходили, думая, что мы помогаем. Мы, оказывается, не помогали, не оказывали помощь. Больше к нам не приходите. Мы ошибались, никакой пользы от нас вам не будет", - сказала, в частности, перед объективом телекамеры Таус Шапианова. "Я в том, что говорила и делала, раскаялась", - сказала Зулай Абубакарова.

Правоохранители проводят проверку действий задержанных, сообщил в телесюжете замначальника ОВД Шелковского района Султан Акбулатов.

Публикация о задержании женщин размещена также на странице телекомпании в Instagram, к 11.55 мск она набрала 65,5 тысячи просмотров и 230 комментариев. Авторы большинства из них в резких выражениях осудили занятия колдовством и высказались за наказание таких людей. "От слов извинений колдовство не перестанет действовать", - написал, в частности, saidumaev1975, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые пользователи выразили сочувствие сыновьям задержанных женщин. "Жалко этих сыновей, которых опозорили", - написала, в частности, saidova_a_95, комментарий которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые жители республики также сочли неправильным публичное унижение родственников задержанных. "Я против того, чтобы показывали их близких и прилюдно их унижали. Видела вчера (24 февраля) этих двух парней, что извинялись за своих родителей. Мне искренне их жаль. Как молодые парни могут повлиять на своих пожилых родителей или запретить им что-то? Это родители у нас должны учить своих детей правильному образу жизни. Наоборот не получится", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Зарема.

Житель Чечни Султан указал на неэффективность практики публичных порицаний за оказание оккультных услуг. "Сколько раз уже показывали эти сюжеты с задержанными колдунами. Они на камеру извиняются, их на весь мир показывают, но почему-то находятся другие. Выходит, этот метод не действует?" - сказал Султан корреспонденту "Кавказского узла".

В октябре 2019 года охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о беседе Адама Эльжуркаева с жительницами Чечни, которые обращались к гадалке и были задержаны. Кроме того, телеканал публиковал в Instagram фотографии местных жителей, обращавшихся за помощью к экстрасенсам. Некоторые пользователи соцсети сочли неэтичной публикацию персональных данных людей.

Борьба с колдунами повышает рейтинг руководства Чечни на фоне поддержки этой кампании многими мусульманами, сказал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Такая борьба связана с пиаром. Она поддерживается многими мусульманами... Они считают, что мусульмане не должны обращаться за помощью к колдунам, целителям и так далее", - пояснил ученый.

Чеченское общество в целом не приемлет колдунов, подтвердил ранее президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Могу смело сказать, что наше общество не принимает деятельность этих людей, считает, что их деятельность противоречит всем канонам ислама. То, что власти делают против колдунов, только приветствуется жителями Чечни. Они считают колдовство сатанинским проявлением", - сказал "Кавказскому узлу" Кутаев.

Напомним, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди, в частности, просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".