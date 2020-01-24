Жительница Чечни публично покаялась за занятия колдовством

24 января 2020, 13:37

Жительница Урус-Мартановского района Роза Мурдалова после беседы с богословом раскаялась в оказании оккультных услуг, следует из опубликованного 23 января телесюжета ЧГТРК "Грозный". Женщину принудили к покаянию, предположили некоторые жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. ЧГТРК "Грозный" с июля по декабрь показала по меньшей мере 10 телесюжетов, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. Несмотря на усилия властей, в Чечне не ослабевает спрос на услуги колдунов, констатировали как пользователи Instagram, так и сами журналисты республиканского телеканала.

Первая волна гонений на знахарей и экстрасенсов развернулась в Чечне в 2013 году. Тогда на фоне объявленной Рамзаном Кадыровым борьбы с колдунами были задержаны десятки людей, некоторые из них пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Новый виток гонений на колдунов, начатый спустя шесть лет, востоковеды объяснили погоней властей за рейтингом на фоне поддержки этой кампании со стороны многих мусульман.

Сюжет о задержанной полицейскими жительнице Урус-Мартановского района Розе Мурдаловой был показан в новостной программе ЧГТРК «Грозный» 23 января и опубликован на YouTube-канале телекомпании. "В доме у задержанной были обнаружены предметы для проведения разного рода обрядов, оккультная литература", - сообщили авторы телесюжета.

В разговоре с главврачом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым женщина призналась, что оказывала оккультные услуги "2-3 года". Найденные у нее листки с различными заговорами, по словам Мурдаловой, ей дала жительница Моздока по имени Нонна. "Все они обращаются к той Нонне. Те, кого мы прежде задерживали, тоже ездили к Нонне", - прокомментировал в телесюжете Адам Эльжуркаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Эльжуркаев отчитал Мурдалову за занятия колдовством. "То чем ты занимаешься, это колдовство. Тот, кто верит в это, тот не мусульманин. Тот кто верит (в колдовство), не попадет в рай", - пояснил богослов, уточнив, что в 2019 году в республике было выявлено более 30 колдунов.

Сама Мурдалова в сюжете ЧГТРК заявила, что раскаивается и впредь намерена строго следовать нормам религии. "Из-за того, что этим занималась, у меня ничего не улучшилось. Не занимайтесь тем, чем недоволен Всевышний. Хочу им сказать, чтобы совершили тоба (покаяние) и делать то, чем Всевышний (будет) доволен... Сама я раскаиваюсь, сделаю тоба, дала слово Аллаху, как выйду отсюда, буду совершать намаз, ничего другого, кроме как обращаться к Всевышнему делать не буду", - сказала женщина, слова которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Задержанная выглядела в репортаже напуганной, обратила внимание сотрудница одной из НПО Чечни Марина. "Видно, что она какая-то потерянная и сильно напугана", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла", предположив, что женщину принудили к покаянию.

На эту деталь обратил внимание и житель Чечни Исраил. "Не знаю, насколько искренне эта женщина раскаялась, но выглядит она достаточно напуганной. Отношение к колдунам и ведьмам в обществе отрицательное, многие даже считают, что их следует наказывать по шариату, а не просто заставлять отказываться от своих занятий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фрагмент репортажа, размещенный вечером 23 января на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, набрал к 13.35 мск 43 тысячи просмотров, под ним размещено 198 комментариев. Авторы многих из них на чеченском языке адресовали проклятия как тем, кто оказывает оккультные услуги, так и их клиентам. "Пусть уничтожит Всевышний тех, кто к ним ходит", - написал, в частности, пользователь zita496, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что в октябре 2019 года охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 7 октября ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о беседе Адама Эльжуркаева с жительницами Чечни, которые обращались к гадалке и были задержаны "совместными усилиями богословов и силовиков".

Кроме того, телеканал публиковал в Instagram фотографии местных жителей, обращавшихся за помощью к экстрасенсам. Некоторые пользователи соцсети сочли неэтичной публикацию персональных данных людей.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди просят прощения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".