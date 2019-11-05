Извинения Ислама Кадырова возмутили жителей Чечни

05 ноября 2019, 02:21

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в своем интервью принес извинения Рамзану Кадырову и своим товарищам, а не пострадавшим от его действий людям, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. Пользователи YouTube выразили возмущение, что кадыровский чиновник не понес наказания.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. 3 ноября Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами, объяснив свои действия последствиями тяжелых травм. 4 ноября житель Кенхи Рамазан Джалалдинов рассказал об угрозах Ислама Кадырова его односельчанам, а блогер Тумсо Абдурахманов обратил внимание на комментарий министра по делам молодежи Чечни Исы Ибрагимова, который оправдал применение электрошокера к задержанным бывшим мэром Грозного.

30-минутная запись беседы Ислама Кадырова с Чингизом Ахмадовым, показанная в эфире ЧГТРК "Грозный", была опубликована на YouTube 3 ноября. По состоянию на 1.10 мск 5 ноября запись набрала 10 096 просмотров и 180 комментариев.

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашим падишахом Рамзаном Ахматовичем, теми товарищами, что на пути Ахмата-хаджи, и наши народом, за свои неосознанные действия", - говорит по-чеченски Ислам Кадыров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Бывший мэр Грозного утверждает, что запугивал жителей "не со зла и не из ненависти", а об убийстве говорил только фигурально. "Человек, имеющий семью это знает: чеченцы, отец и мать, своим сыну или дочери говорят: «я тебя убью», ругают, но если ты своему ребенку говоришь «я тебя убью», это же не в прямом смысле", - сказал он.

По словам Ислама Кадырова, он желал добра тем людям, которых запугивал, поскольку не хотел отправлять их в тюрьму. «Если ты провинишься перед властью, ты будешь [скорее] согласен, чтобы тебя отругали и отпустили домой, чем провести в тюрьме три года», - говорит он. Ислам Кадыров предложил спросить у пострадавших, рады ли они, что их «отругали и отпустили», или же они предпочли бы вместо этого оказаться в заключении.

Чингиз Ахмадов попросил Ислама Кадырова объяснить причины его "явно неадекватного" поведения на видео. «Мне 29 раз делали наркоз, обезболивали, чтобы [я не сошел] с этого пути, не вышел из команды, даже если я ранен. Сегодня я не на работе, не на пути, но из команды (Кадырова) не уйду. Действительно мне говорили лечиться, пройти реабилитацию, поехать на курорт, но я считал, что поступаю правильно, помогаю людям, делаю хорошее дело. Сегодня мне перед собой стыдно», - заявил бывший мэр Грозного.

Интернет-пользователи возмутились словами Кадырова

Пользователи YouTube не поверили в искренность раскаяния Ислама Кадырова и выразили возмущение, что за пытки людей кадыровскому чиновнику достаточно извиниться. "Извиняться нужно не перед Кадыровым а перед той женщиной которую мучали током ещё до суда даже если она в чём-то виновна", - написал в комментариях к видео "Гарант Гарант". "Ему нет оправдания", - написал Djovhar Dudaev. "Позорище. Такое натворить и вообще не стесняться", - прокомментировал видео Сергей Георгиевич.

Видео об извинениях Ислама Кадырова опубликовал 3 ноября также "Телеканал 360". По состоянию на 1.10 мск 5 ноября эта запись набрала 17 361 просмотр и 252 комментария.

"Извинился за пытки!? Замечательно, гениально, грандиозно!!", - написал пользователь с ником "Пропустите Эксперта". "Женщину электрошокером наколбасить, хамить напропалую, а потом ссылаться на кучу наркозов, чтоб ничего за эти и другие проделки не было... Рамзан, а так можно да? Путин, так можно? Колокольцев, Бастрыкин, ну неужели такое прокатывает?" - возмущается Максим Романов.

"О, пропаганда говорит, что он извинился - это первый признак того, что с чуваком все будет хорошо", - отметил Денис Харткорович. "Тумсо выкладывает видео «когда будет извиняться и.к.» и тут спустя пару дней извинения. Понимаю. Без Тумсо видимо не догадываются что делать", - написал пользователь Kak Tak.

Жители Чечни не приняли извинения Кадырова

Цель интервью с Исламом Кадыровым - обелить бывшего мэра Грозного, уверены опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

«Это просто попытка обелить Ислама Кадырова, больше ничего в данном интервью нет. Получается, что он бил женщин током, оскорблял и угрожал убийством исключительно из лучших побуждений, чтобы уберечь их от тюрьмы - вот как это теперь пытаются нам всем преподнести. Это интервью лишь убедило меня, что никакого серьезного наказания Ислам Кадыров не понесет», - сказал местный житель Абубакар.

Чеченская активистка Марина не заметила в словах Кадырова искреннего сожаления. «Получается, что он совершил чуть ли не благородный поступок: вместо того, чтобы посадить людей в тюрьму, он их попытал током и великодушно отпустил. Противно было даже слышать такое», - заявила она.

Грозненец Сахиб обратил внимание, что Ислам Кадыров извинился в первую очередь перед "падишахом". «Ислам Кадыров извинился сначала перед падишахом Рамзаном (Кадыровым), потом перед своими товарищами «на пути Ахмата», и затем уже упомянул народ. Но он ни одного слова он не сказал о тех женщинах и мужчинах, что пострадали от его [действий]», - отметил он.

«Все его извинения были адресованы Рамзану и «товарищам», это был просто очередной дешевый спектакль», - считает местная жительница Хава.