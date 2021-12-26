Житель Чечни извинился за критику новогодней елки

26 декабря 2021, 06:13

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Видеоролик с кривой новогодней елкой снял и разместил в TikTok житель Чечни, который потом вынужден был извиниться за свою шутку, назвав ее недостойный поступком.

Житель Чечни иронично прокомментировал установку кривой новогодней елки. На видеоролике, который он выложил в TikTok, мужчина говорит, видимо, своему знакомому: "Казбек, вот сюда на елку приходите праздновать Новый год вместо Пятигорска и Нальчика".

Впоследствии из-за шутки он был вынужден извиняться. Видео с елкой и извинениями было размещено в Instagram-паблике "ЧП-Чечня", но впоследствии его удалили. Однако оппозиционное движение 1ADAT опубликовало его на своем Youtube-канале.

На видео мужчина, чье лицо замазано, говорит, что "проявил неуважение к елке и надсмехался над ней". "Такие бездельники, как я (обращается к себе в женском роде) не уважают чужой труд. Такие, как я (в женском роде) берут телефон и позорятся, да еще и возмущаются. Я совершил недостойный поступок, поэтому я прошу вас простить меня. Это будет для меня уроком на всю жизнь", - сказал он.

Комментаторы высказали удивление в связи с извинениями героя ролика. "Молодец, что извинился, а то кровную месть объявили бы из-за елки", - иронизирует kerimooo.

"Проявил неуважение к елке? Ах, ну да, она же живая существа", - отметил Gena Bukin.

"Что я слышу? Извинения перед кем? Да, снял он эту елку и ладно, зачем давить после этого на пацана", - удивляется Сергей И.

"Так людей унижать... Это недопустимо. Как можно проявить неуважение к неодушевленному предмету-елке!? Почему он перед всеми извиняется?" - задается вопросом Яна Соболева.

"Ибо [не надо] болтать за наши елки, сосны и березы", - пошутил hose egnasio.

Практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Чечни. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".