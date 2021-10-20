Правозащитники поспорили об эффекте шуток над практикой публичных извинений в Чечне

20 октября 2021, 22:02

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Чеченские власти проигнорируют шутки участников юмористического шоу "Игра" на телеканале ТНТ о публичных извинениях перед Кадыровым, эффективность этой практики в качестве инструмента давления на критиков не снизится, считают правозащитники Светлана Ганнушкина и Оюб Титиев. Публичные извинения со временем перестанут устрашать, если подобные пародии продолжатся, предположил правозащитник Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября в соцсетях был опубликован фрагмент юмористического шоу "Игра" на телеканале ТНТ, участники которого отреагировали на практику публичных извинений в Чечне, изобразив извинения собаки, которая гавкнула на главу Чечни. Пользователи интернета, посмотревшие миниатюру, сочли ее неудачной.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Из-за высмеивания публичных извинений перед Кадыровым их суть - запугивание авторов неприятных для чеченской власти высказываний в назидание потенциальным критикам - не теряется, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Шутки над извинениями могут веселить тех, кто не имеет никакого отношения к Кадырову.

«Ситуация с извинениями кажется смешной. Но только не тем, кто находится в Чечне или шутит, оскорбляет Кадырова. Для тех, кто имеет негативный контакт с Кадыровым и его приспешниками, ситуация совсем не смешная», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Практика давления на критиков остается эффективной, и сам факт шутки никак не повлияет на ситуацию с запугиванием критиков и публичными извинениями, отметила Ганнушкина. «Окружающему миру смешно до тех пор, пока практика извинений не коснется их лично», - считает правозащитница.

Практика извинений перестанет устрашать, если шутки над ней продолжатся, полагает член совета правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. "Для кого-то практика кажется пугающей, а для кого-то – нет. Кто-то и не подумал бы извиняться. Все зависит от людей. Но в любом случае, когда начинаются шутки, это неизбежно приводит к тому, что ситуация уходит в другую плоскость. И если подобное продолжится, практика перестанет быть пугающей. Когда человек шутит, то боится меньше», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов добавил, что шутка показалась ему смешной.

Шутка останется незамеченной чеченскими властями и они продолжат применять практику публичных извинений, уверен правозащитник Оюб Титиев. «Для Кадырова не имеет значения, кто и как где-то там пошутил... Практика публичных извинений будет применяться и дальше», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Восприятие Кадырова как человека, который занимался восстановлением Чечни после войны, меняется из-за острот по поводу извинений, считает основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман.

«Так как мем выпадает из рационального поля, он [Кадыров] остается тем самым созидателем все меньше», - сказал он корреспондент «Кавказского узла».

По словам Лихтмана, публичные извинения перед Кадыров стали для рядового россиянина обыденностью, надо которой можно и посмеяться.

«Публика воспринимает сам факт такого рода извинений как нечто настолько вошедшее в обиход, что может являться предметом для массовых шуток. И это, с одной стороны, говорит о формировании явления, а с другой стороны, о том, что явление утратило «эксклюзивность» и переходит из состояния эффективного инструмента в состояние, как с российскими законами: да, знаем, но это не страшно и это не про нас», - рассказал пиарщик.

Он отметил, что для «широких народных масс» Кадыров сам по себе «уже стал мемом». «Извинения в его сторону, похоже, тоже. То есть не страшно, пока сам не столкнешься», - закончил пиарщик.

Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и "Хронике публичных извинений на Кавказе". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".