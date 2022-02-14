Закускин извинился перед пожилой чеченкой

14 февраля 2022, 01:13

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В интернете обнародовано видеообращение главы совета депутатов Мещанского района Москвы Александра Закускина, в котором он извиняется перед пожилой чеченкой Салимой Юсупхаджиевой за произошедший возле мечети конфликт. Из-за поступающих в его адрес угроз убийством депутат вынужден был сменить место жительства и написал заявление в полицию.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин в разговоре с позвонившим ему советником главы Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента с пожилой чеченкой Салимой Юсупхаджиевой, и пообещал извиниться. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что будет настаивать на возбуждении в отношении Закускина уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика, а полиция проигнорировала вызов, сообщила активистка Елена Аручиди. Закускин угрожал пожилой чеченке "депортацией", а достал баллончик, сообщила сама пострадавшая.

Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин извинился перед Салимой Юсупхаджиевой. Видеозапись его обращения опубликована, в частности, на Youtube-канале KavkazPress 13 февраля.

Само видео с извинениями длится всего 12 секунд. Закускин сидит в машине в верхней одежде. Он представляется и напоминает, что "более 10 лет является депутатом в Мещанском районе нашей столицы". "10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Салимой Абдурашидовной. Я хотел бы принести ей свои извинения", - сказал он, добавив, что "еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный, как пытаются представить многие".

О том, что Закускин извинился перед Юсупхаджиевой, сообщила и ВГТРК "Грозный". При этом в публикации указывается лишь то, что депутат настаивает на бытовом характере конфликта.

Александр Закускин также написал заявление в полицию. После того как ему стали поступать угрозы убийством в соцсетях, он вынужден был сменить место жительства, пишет "Лента.ру".

Напомним также, что пользователи Instagram и читатели "Кавказского узла" напомнили советнику главы Чечни Адаму Делимханову и чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву, которые раскритиковали Александра Закускина, о том, что они иначе отреагировали на похищение Заремы Мусаевой чеченскими силовиками.

После того как чеченские силовики 20 января вывезли жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей", а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. 1 февраля Адам Делимханов на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Абубакар Янгулбаев назвал слова Делимханова реальной угрозой убийства. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".