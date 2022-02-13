Делимханову напомнили о деле Мусаевой после его реакции на инцидент с чеченкой

13 февраля 2022, 13:13

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Советник главы Чечни Адам Делимханов и чеченский омбудсмен Мансур Солтаев подвергли критике московского депутата Александра Закускина за конфликт с пожилой чеченкой, но совсем иначе отреагировали на похищение Заремы Мусаевой чеченскими силовиками, указали пользователи Instagram и читатели "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин в разговоре с позвонившим ему советником главы Чечни Адамом Делимхановым признался, что «переборщил» во время инцидента с пожилой чеченкой Салимой Юсупхаджиевой, и пообещал извиниться. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что будет настаивать на возбуждении в отношении Закускина уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика, а полиция проигнорировала вызов, сообщила активистка Елена Аручиди. Закускин угрожал пожилой чеченке "депортацией", а достал баллончик, сообщила сама пострадавшая.

Публикация с заявлением Мансура Солтаева, размещенная в Instagram-аккаунте ИА "Грозный-информ", к 13.00 мск 13 февраля набрала 91 комментарий. Авторы большинства из них высказали возмущение поступком московского депутата.

Лишь пользователь eva448811 напомнила, что реакция властей Чечни была совершенно иной в случае с похищением пожилой Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. "И кто кому звонят, те кто женщин невиновных крадут, смешно", - написала она. "Лучше бы ещё свои поступки ещё оценили бы", - добавила она в другом комментарии.

"Что ты хочешь сказать?" – поинтересовался сегодня в ответ пользователь za_kra_francuz. "Я сказала, что хотела", - ответила eva448811.

После того, как чеченские силовики 20 января вывезли жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей", а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. 1 февраля Адам Делимханов на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Абубакар Янгулбаев назвал слова Делимханова реальной угрозой убийства. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Диссонанс между реакцией чеченских чиновников на инцидент с Салимой Юсупхаджиевой и на дело Заремы Мусаевой увидел и читатель "Кавказского узла" с ником jeannie_glover. "Реакция Солтаева на инцидент с участием депутата Госдумы и пожилой чеченки, конечно же, радует. Но вот почему-то этот же самый уполномоченный, чуть ранее никак не отреагировал на угрозы другого депутата Госдумы России - Адама Делимханова, публично угрожавшего отрезанием голов критикам чеченских властей, аналогичным высказываниям чеченских министров и силовиков в адрес семьи Янгулбаевых, и хранит суровое молчание относительно [необоснованного] содержания под стражей тяжелобольной Заремы Мусаевой, возбуждения [против нее] уголовного дела о нападении на сотрудника полиции и иных нарушений, несмотря на то, что лично встречался с последней и также обещал ей держать дело на контроле. Такой вот избирательный подход", - написал он в комментарии под новостью об инциденте с Салимой Юсупхаджиевой.

Аналогичное мнение высказал читатель "Кавказского узла" с ником dacia. Адам Делимханов, грозивший отрезать головы критикам Кадырова [...] и Адам Делимханов, выступающий в защиту бабушки-чеченки, пострадавшей от нападения депутата в Москве, это один и тот же Адам Делимханов?" – иронически написал он в комментарии под материалом о реакции Делимханова на инцидент в Москве.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".