Аналитики объяснили реакцию Делимханова на инцидент с Закускиным и пожилой чеченкой

14 февраля 2022, 19:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На инцидент с московским депутатом Закускиным и пожилой чеченкой Юсупхаджиевой должны отреагировать правоохранительные органы и разрешить дело по закону, чтобы ситуация не вылилась в межнациональный конфликт, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Традиционные механизмы реакции на поступок Закускина задействованы в отсутствие своевременных мер со стороны полиции, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", один из депутатов Мещанского района Москвы предложил сегодня главе муниципального округа Александру Закускину уйти в отставку после инцидента с уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой. 13 февраля Закускин обнародовал видео с извинением перед Юсупхаджиевой, подчеркнув, что конфликт "носил исключительно бытовой характер, а не межнациональный". Днем ранее Закускин в разговоре с позвонившим ему советником главы Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента с пожилой уроженкой Чечни, и пообещал извиниться, а также заявил об угрозах в свой адрес. "Оно не закончится, пока этот вопрос не решится. Мы же не можем все в мире контролировать", - ответил ему Делимханов.

10 февраля 69-летняя Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика, сообщила активистка Елена Аручиди. Закускин угрожал пожилой чеченке "депортацией" за несанкционированную торговлю, а затем достал баллончик, рассказала сама пострадавшая. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что будет настаивать на возбуждении в отношении Закускина уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ситуация с Закускиным должна развиваться далее исключительно в правовом поле, "решен вопрос" будет только после того, как Закускин будет уволен и наказан согласно закону, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. После получения извинений вопрос решенным считаться не должен, независимо от того, что Закускину сказал Делимханов и какие приходят угрозы, подчеркнула она.

"Вопрос решится после того, как Закускин будет снят со своей должности, и после предъявления обвинений в нарушении закона. Должны разбираться правоохранительные органы, в том числе с тем, что не приехала полиция. Ситуация не должна завершиться угрозами. Концом истории должно быть рассмотрение поведения этого человека правоохранительными органами и наказание, соответствующее закону", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Угрозы в адрес Закускина должны быть расследованы, но и поведение самого депутата требует пристального внимания со стороны правоохранителей, считает правозащитница.

На странице Александра Закускина в Instagram последний пост датирован 12 марта 2021 года, он собрал 29 комментариев, угроз среди них нет. На странице в Facebook постов в открытом доступе нет. На странице в соцсети "ВКонтакте" профиль политика закрыт. В Twitter последний его пост датирован 18 марта 2021 года, под ним оставлено 13 комментариев, 12 из которых - уже после 11 февраля и посвящены именно ситуации с Салимой Юсупхаджиевой. Среди этих комментариев содержатся оскорбления, угрозы применения физического насилия и убийства, в том числе в отношении его семьи.

"У чеченцев есть чувство коллективизма. В данной ситуации закон не работает, правоохранители бездействуют, в связи с чем и включаются "традиционные механизмы". Не могу сказать, что это оправдано, но это хотя бы какая-то защита. К слову, совершенно неважно, какой национальности женщина. Если бы это была русская бабушка, у которой нет Делимханова, который может защитить, за нее никто бы не заступился? Депутату сошло бы с рук? Он в следующий раз, применяя баллончик, будет национальность спрашивать? Если бы работал закон, если бы приехала полиция, если бы к депутату, хотя статус человека абсолютно неважен, применена была адекватная мера воздействия, то никакой группе не пришлось бы защищать бабушку "традиционными способами", - подчеркнула Ганнушкина.

В данной ситуации некорректно проводить параллели с угрозами критикам чеченской власти, указала Ганнушкина. "Это не ситуация, когда человек жалуется на власть, а ему начинают угрожать. Это угроза за совершенное преступление или правонарушение (в зависимости от последствий) и за то, что он не наказан по закону", - отметила она. По мнению Ганнушкиной, в частности нельзя сопоставить данную ситуацию с угрозой Делимханова "отрезать головы Янгулбаевым".

После того как чеченские силовики 20 января вывезли жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей", а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. 1 февраля Адам Делимханов на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Абубакар Янгулбаев назвал слова Делимханова реальной угрозой убийства.

В день инцидента с Закускиным чеченка Юсупхаджиева торговала едой около мечети в числе десятка других женщин, и люди активно покупали кушанья, сообщил "Кавказскому узлу" политолог, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности", Алексей Малашенко, который сам видел в тот день Юсупхаджиеву. "В том, что они торгуют у мечети, нет ничего нового", - отметил Малашенко

Страсти вокруг этого инцидента необходимо обуздать, иначе он может перерасти в межэтнический конфликт, считает политолог. "Поведение депутата – хамство, независимо от национальности. Если бы рядом с бабушкой был сын, муж, брат, внук, то дал бы депутату по морде. Но вместо этого он (Закускин) попал под чеченские народные традиции и Делимханова. Опасность ситуации состоит в том, что может разгореться межнациональный конфликт. К примеру, завтра я поскользнусь и случайно наступлю на ногу чеченской женщине. Мне тоже начнут угрожать? Проблему нельзя раскручивать. Из-за русского хамства есть почва для национализма", - указал Малашенко. Если этот эпизод продолжит развиваться, то опасность может грозить обеим сторонам, добавил он.

При этом Малашенко призвал чеченцев к сдержанности. "Даже Путин все контролировать не может. Но если даже можно контролировать, то не надо провоцировать. История с "отрезанием голов" (обещание Делимханова "отрезать головы" критикам. - Прим. "Кавказского узла") тоже провоцирует на зло. Видим тренд: история с Янгулбаевыми стимулирует угрозы именно убийством в адрес Закускина", - сказал Малашенко.

Эмоциональная речь Делимханова подчеркивает его влиятельность в чеченском обществе, считает Малашенко. "Это популярность. Какой-то москвич обидел нашу чеченскую женщину – как тут не среагировать", - пояснил он.

Публичные извинения Закускина не приведут к тому, что угрозы в его адрес прекратятся, прогнозирует старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов. Он считает, что чеченский истеблишмент контролирует ситуацию с угрозами, оставляя при этом маневр для отхода: слова Делимханова про отсутствие контроля всех чеченцев дают возможность при решении о воздействии на Закускина уйти от ответственности, заявив, что не имеют к нему отношения.

"Раньше "вопрос решался" извинениями, стандартная процедура, а теперь может и не решиться. Вполне возможно, что Закускину необходимо лично встретиться с женщиной. Не исключаю, что чеченские власти дадут отмашку не преследовать Закускина. Фраза Делимханова – лукавая. Она не обязательно отражает реальность. Если последствия будут негативными, то всегда можно заявить – это не мы", - рассказал Ярлыкапов.

Резкие высказывания Делимханова обусловлены эмоциями, но никак не желанием усилить свою влиятельность, особенно среди чеченцев, считает Ярлыкапов. "Ему это не нужно", - указал Ярлыкапов, добавив, что у Делимханова достаточно влияния.

По его мнению, история Янгулбаевых не имеет параллелей со случаем Закускина. "Угрозы убийством бывали и куда раньше, чем Янгулбаевым и Закускину", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, но распространилась и на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.