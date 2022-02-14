Московский депутат призвал к отставке Закускина за конфликт с уроженкой Чечни

14 февраля 2022, 15:32

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Александр Закускин должен покинуть пост главы совета депутатов Мещанского района Москвы за конфликт с уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой, заявил депутат райсовета Юрий Рейнхиммель, направив коллегам проект соответствующего решения. Вопрос с лишением Закускина членства в "Единой России" пока остается открытым, сообщили в столичном отделении партии.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин обнародовал видео с извинением перед уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой. Он подчеркнул, что конфликт "носил исключительно бытовой характер, а не межнациональный". Ранее, 12 февраля, Закускин в разговоре с позвонившим ему советником главы Чечни Адамом Делимхановым признался, что "переборщил" во время инцидента с пожилой уроженкой Чечни, и пообещал извиниться.

10 февраля 69-летняя Салима Юсупхаджиева, которая продавала колбасу у Московской соборной мечети, была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика, сообщила активистка Елена Аручиди. Закускин угрожал пожилой чеченке "депортацией" за несанкционированную торговлю, а затем достал баллончик, рассказала сама пострадавшая. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что будет настаивать на возбуждении в отношении Закускина уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

На конфликт Закускина с пожилой женщиной отреагировал депутат совета Мещанского района Юрий Рейнхиммель. "В связи с последними событиями в Мещанском районе вынужден внести в Совет депутатов проект решения "О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального округа Мещанский Закускина Александра Андреевича", - написал он сегодня на своей странице в "ВКонтакте".

"Поскольку сейчас нет времени для вынесения инициативы об удалении главы в отставку в связи с бюрократическими тонкостями (такая вносилась в совет в 2020 году пятью оппозиционными депутатами, что составляет ровно половину от списочной численности Совета депутатов, но была заблокирована депутатами от ВПП "Единая Россия"), предлагаю ему самому написать заявление о сложении полномочий, а Совет депутатов мог бы принять такое заявление на ближайшем заседании (должно пройти 21.02.2022 в 18-30)", - сообщил Рейнхиммель.

Он уточнил, что попросил глав администрации и управы сделать на это заседание свободным для посещения "жителей, СМИ и общественных организаций".

Действия Закускина могут привести к его исключению из "Единой России", заявил 11 февраля зампредседателя Госдумы Петр Толстой. "Если информация подтвердится, Закускин будет исключен из партии, чтобы не позорил коллег. Его дальнейшая политическая карьера тоже окажется под большим вопросом, я обещаю. Оскорблять людей, пытаться применять силу – тем более, в отношении женщины, не позволено никому", - написал он в своем Telegram-канале.

В московском отделении «Единой России» проводят проверку инцидента, и вопрос с лишением Закускина членства в партии ещё не решён, сообщил представитель отделения.

"Пока по лишению членства решение не принято. Идёт проверка. Вышел его ролик с извинениями, сейчас рассматривается, насколько эти извинения приемлемы", - приводит сегодня его слова издание «Подъём».

Под публикацией Юрия Рейнхиммеля, по состоянию на 15.30 мск, опубликован единственный комментарий. В нем пользователь Vladimir Komarov напомнил о публичных угрозах заступившегося за землячку Адама Делимханова "отрезать головы" членам семьи другой пожилой женщины, Заремы Мусаевой.

"Не надо ли потребовать от властей дать юридическую оценку призывам отделять головы от граждан России?" – поинтересовался пользователь. Юрий Рейнхиммель, по состоянию на 15.30 мск, не ответил на этот комментарий, его публикация сопровождена пометкой "Автор ограничил возможность комментирования".

Отметим, после того, как Адам Делимханов и Мансур Солтаев публично заступились за Салиму Юсупхаджиеву, пользователи Instagram и читатели "Кавказского узла" также напомнили о том, что представители чеченских властей совсем иначе отреагировали на похищение Заремы Мусаевой чеченскими силовиками.

После того как чеченские силовики 20 января вывезли жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей", а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. 1 февраля Адам Делимханов на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Абубакар Янгулбаев назвал слова Делимханова реальной угрозой убийства.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".