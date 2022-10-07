Ингушский чиновник извинился за угрозы подчиненным из-за провала мобилизации

07 октября 2022, 13:47

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Вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев извинился за угрозы главам муниципалитетов из-за срыва плана мобилизации. Извинениям предшествовал резонанс от его слов, в том числе недовольство членов Совета тейпов Ингушетии, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию, и в тот же день в правительстве Ингушетии была создана призывная комиссия по мобилизации граждан республики, которую возглавил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

30 сентября около Исторической мечети в Москве состоялась акция мусульман, недовольных ходом мобилизации. Один из них, торговец Салам из Ингушетии, отметил, что повестки "раздают всем подряд". "Без разбору. У двоюродного брата из Карабулака призвали почему-то двух из трех детей", - сказал он.

В Ингушетии вызвала резонанс аудиозапись, на которой зампредседателя правительства республики Магомед Евлоев отчитывает подчиненных за провал мобилизации. По словам чиновника, в регионе удалось мобилизовать только 12 человек, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

"На ингушском языке вице-премьер угрожает главам районов и городов, упрекает военных, а также заявляет о том, что донёс на религиозного деятеля в ЦПЭ. Сам Евлоев уже подтвердил подлинность записи и извинился", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Мемориала".

Аудиозапись заявления чиновника 29 сентября перевела на русский язык «Фортанга», уточнили правозащитники. В начале разговора выступающий представляется вице-премьером, а затем на ингушском языке грозит «главам сельских поселений, главам районов и мэрам городов», что «не даст им работать», если они «сорвут осенний призыв». Чиновник пояснил, что в рамках мобилизации в Ингушетии удалось привлечь лишь 12 человек для участия в военной операции.

Также чиновник раскритиковал ингушского имама, который заявил, что участвовать в боевых действиях на Украине - «харам», то есть запрещено с точки зрения ислама. «Я отдал этого религиозного деятеля в ЦПЭ, чтобы они с ним работали», - заявил он.

"После публикации аудиозаписи жители Ингушетии начали массово критиковать [вице-премьера Ингушетии Магомеда] Евлоева. […] Речь вице-спикера не оставили без внимания и члены Совета тейпов Ингушетии. Они назвали её «недостойной» человека и политика. Старейшины выразили недовольство деятельностью Евлоева на его посту и кадровой политикой главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в целом", - говорится в публикации.

После этого Магомед Евлоев извинился за свои высказывания, признав подлинность аудиозаписи. "Я хочу рассказать о совещании с работниками военкомата. Мы говорили чуть больше получаса о мобилизации. Я говорил о наших смелых военнослужащих, которые не жалеют своей жизни, о тяготах войны, о раненых, но все это было опущено и выложен кусок аудиозаписи с наиболее нелицеприятными высказываниями", - приводит слова Евлоева "Мемориал".

Главным посылом своей речи Магомед Евлоев назвал опасение, что "нас могут посчитать противниками государственной воли и это повредит и нашей республике, и каждому из нас".

"Понимаю, что мои слова были неправильными и ошибочными. Прошу меня простить за это. С военнослужащими, которые были недовольны моими высказываниями, я свою речь также обсудил, объяснил, что это касается не всех, мы извинились друг перед другом и поняли друг друга", - сказал он.

Высказывания об имаме вице-премьер объяснил тем, что «поторопился», и у него «не было этого в мыслях». При этом он не уточнил, чего именно у него не было в мыслях, отмечается в публикации.

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