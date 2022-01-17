Уроженец Дагестана извинился за оскорбления пассажиров автобуса в Москве

17 января 2022, 11:48

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Выходец из Дагестана, задержанный за оскорбления пассажиров московского автобуса, выразил сожаление о своих словах, следует из обнародованного сегодня видео.

Как писал "Кавказский узел", 16 января было опубликовано видео, на котором уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров автобуса в Москве. После инцидента возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной вражды, полицейские задержали подозреваемого - 29-летнего мужчину. Ранее в тот же день глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что уроженец Дагестана должен извиниться и перед пассажирами, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить.

Конфликт в московском автобусе был спровоцирован репликами водителя и пассажиров о национальности и вероисповедании, объяснил мужчина, который представился дагестанцем, участвовавшим в инциденте. Его видеообращение, опубликованное в ночь на 17 января, вызвало сочувственные отклики пользователей Instagram.

Видео с извинением задержанного опубликовало сегодня, в частности, РИА Новости в своем Telegram-канале. "Затеявший скандал в московском автобусе извинился", - говорится в аннотации к видео.

Ролик продолжительностью 11 секунд снят в помещении, на видео молодой мужчина говорит, глядя в камеру. "В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею", - сказал мужчина.

"Кавказский узел" не располагает данными о том, добровольно ли мужчина озвучил свое сожаление. На сайтах и в Instagram-аккаунтах ГУ МВД по Москве и столичного управления СКР видео с извинением задержанного, по состоянию на 11.42 мск, не опубликовано.

Напомним, практика публичных извинений, которая распространилась в разных регионах России в последние годы, наиболее активно применяется в Чечне, но начала укореняться в Дагестане. В частности, республиканское МВД неоднократно публиковало в Instagram видеоролики с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".