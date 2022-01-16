Меликов потребовал от дагестанца извиниться за поведение в Москве

16 января 2022, 18:28

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Уроженец Дагестана, грубо оскорбивший пассажиров московского автобуса, должен извиниться и перед ними, и перед земляками, от имени которых он пытался выступить, заявил глава республики Сергей Меликов. Пользователи Instagram поддержали требование Меликова и призвали сурово наказать участника конфликта.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров общественного транспорта в Москве, следует из видео, обнародованного сегодня в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?". Дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев и блогер Расул Асад подчеркнуто осудили поведение земляка и дистанцировались от него.

На кадрах опубликованного видео видно, как молодой мужчина ходит по салону и осыпает пассажиров нецензурной бранью. В ответ на упреки он заявляет, что "с вами, с русскими" так и следует себя вести, а о себе говорит "мы, дагестанцы".

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на инцидент, во время которого "молодой человек (предположительно, уроженец одной из кавказских республик), называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса, позволяя себе при этом националистические высказывания", сообщила сегодня пресс-служба главы Дагестана.

"Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, который определяет в том числе отношение к старшим. Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить", - приводятся слова Сергея Меликова в Instagram-аккаунте администрации главы Дагестана.

Практика публичных извинений, которая распространилась в разных регионах России в последние годы, наиболее активно применяется в Чечне, но начала укореняться в Дагестане. В частности, республиканское МВД неоднократно публиковало в Instagram видеоролики с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

К 18.26 мск публикация администрации главы Дагестана набрала 311 отметок "нравится", под ней размещено 40 комментариев. Авторы большинства из них выразили негодование поведением земляка и призвали наказать его. "Пригласить родителей и парня в администрацию. Публично заставить извиниться и на общественные работы", - потребовал, в частности, fact_log. "Поведение псевдогероя возмутительно, необходимо наказать его по всей строгости закона", - написал hasgormol.

"Все верно, он должен вкусить плоды своего поведения", - согласился mukhtaramirov. "Согласен с позицией Главы. Такое поведение никакого отношения не имеет к нашей республике. Очень стыдно за этого [человека]", – указал abdulkhakim_gadjidadaev.

"Отвратительное поведение, которое вызывает только возмущение. Наказать по всей строгости", - потребовал dzhennet4. "Неприемлемое поведение", - написал и zapirovich. "Мы должны особо уважать и показать (вне Дагестана, особенно в Москве) своим поведением и поступками лицо Дагестана. Из-за таких людей, как на этом видео, складывается впечатление о нас, о Кавказе. Это мое мнение", - написал magomednasrutdinovih.

Авторы нескольких комментариев призвали не делать преждевременных выводов. "Все правильно, но в этих городах , как Москва, тоже наших провоцируют, многие ненавистно смотрят на наших", - написал, в частности, abdullaev7887. "Может, его спровоцировали, почему такие преждевременные заявления", - указал и msm900990.

Напомним, инцидент, вызвавший реакцию Сергея Меликова, лег в канву конфликтов с участием уроженцев Кавказа. Так, 9 января драка со стрельбой произошла у ресторана в центре Москвы, после нее два человека были госпитализированы, еще трое задержаны. Источники в силовых структурах сообщили, что в драке принимали участие более 10 уроженцев Чечни, Узбекистана и Киргизии. Официальные ведомства и источники "Кавказского узла" не подтвердили и не опровергли информацию об участии в драке уроженцев Чечни.

Ранее, 5 ноября 2021 года, группа молодых людей в Новой Москве избила двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. В тот же день государственные СМИ сообщили, что по предварительным данным, нападавшие – выходцы с Кавказа. Нападавших задержали, ими оказались уроженцы Азербайджана, трое из которых получили российское гражданство девять лет назад. 7 ноября они были арестованы, дело в отношении них переквалифицировано с хулиганства на покушение на убийство.

Глава Чечни, комментируя инцидент, заявил, что спецслужбы должны найти провокаторов, которые ошибочно назвали участников нападения уроженцами Северного Кавказа. Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев также предложил ввести законодательный запрет на указание в СМИ национальности подозреваемых и осужденных. 22 ноября того же года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Магомед Даудов объяснил эту инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".