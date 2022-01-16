Земляки дистанцировались от дагестанца после конфликта с пассажирами в Москве

16 января 2022, 16:40

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Уроженец Дагестана, подчеркивая свою национальность, осыпал оскорблениями и нецензурной бранью пассажиров общественного транспорта в Москве, следует из обнародованного сегодня видео. Дагестанские блогеры подчеркнуто осудили поведение земляка и дистанцировались от него после серии конфликтов с участием уроженцев Кавказа в Москве.

Блогеры из Дагестана дистанцировались от земляка после его поступка в Москве

Видеозапись инцидента с участием уроженца Дагестана в общественном транспорте Москвы размещена сегодня в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?". "Отвратительное поведение нашего земляка в Москве", - говорится в описании ролика. На видео запечатлен лишь сам конфликт. Что стало поводом для него, из кадров не ясно и в описании к видео не уточняется.

Видео сделано в салоне общественного транспорта, на кадрах виден молодой мужчина, который ходит по салону и осыпает пассажиров нецензурной бранью. При этом он называет себя дагестанцем.

Пассажиры призывают мужчину "не выражаться". "Веди себя как человек!" – говорит один из пассажиров. "Старик, успокойся. Я веду себя так, как считаю нужным. С вами так надо себя вести", - отвечает на это уроженец Дагестана. "С кем – с нами?" – интересуется пожилой мужчина. "С вами, с русскими", - говорит в ответ уроженец Дагестана. Это возмущает пассажиров, и к конфликту подключаются больше людей, упрекая молодого мужчину за его поведение. Тот в ответ называет их "нацистами", а о себе говорит "мы, дагестанцы".

"Вот такие [сравнение с животным] ездят в общественном транспорте", - комментирует за кадром женщина, снимающая видео.

В Telegram-канале, где опубликовано видео, отдельной публикацией приведен также комментарий дагестанского общественного деятеля Булача Чанкалаева об этом инциденте. "До таких людей нужно доводить, что это настолько плачевно и неправильно и может, в первую очередь, обернуться только негативной стороной, как для него самого, так и для его республики. Очень надеюсь, что скоро мы найдём единственно правильное решение таких вопросов", - приводятся в публикации его слова.

Сам Булач Чанкалаев также прокомментировал видеозапись инцидента в своем Telegram-канале. "В интернете увидел видео, как некий «герой» называет себя дагестанцем, очень нелестно отзывается и ведёт себя неподобающе. Очень стыдно за такое поведение людей. Ещё раз прошу, ведите себя адекватно и нормально общайтесь с людьми, нет разницы, какой национальности и так далее. Благодаря таким «героям» идёт негатив на Кавказ и народы Кавказа. Осуждаю и всегда буду осуждать такое поведение", - написал он.

Булач Чанкалаев был помощником председателя горсобрания депутатов Махачкалы, работал в должности замначальника отдела реготделения Пенсионного фонда и руководителем пресс-службы Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства. В январе 2019 года Чанкалаев, работавший помощником депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева, баллотировался на выборы мэра Махачкалы.

На инцидент отреагировал и дагестанский блогер Расул Асад. "Опять дагестанец в общественном транспорте в Москве проявил себя не самым красивым образом в отношении других пассажиров. Проявляя нетерпимость к другим, по национальному признаку, оскорбляя взрослых людей, каждый должен понимать, что нет никакого «мы, дагестанцы». Есть только он и его безнравственное поведение, за которого надо нести персональную ответственность", - написал он в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

Инцидент лег в канву конфликтов с участием уроженцев Кавказа

"Кавказский узел" писал также, что 9 января драка со стрельбой произошла у ресторана в центре Москвы. В результате два человека были госпитализированы, а трое доставлены в отдел полиции для разбирательства. Источники в силовых структурах сообщили, что в драке принимали участие более 10 уроженцев Чечни, Узбекистана и Киргизии. Официальные ведомства и источники "Кавказского узла" не подтвердили и не опровергли информацию об участии в драке уроженцев Чечни.

Ранее, 5 ноября 2021 года, группа молодых людей в Новой Москве избила двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. В тот же день государственные СМИ сообщили, что по предварительным данным, нападавшие – выходцы с Кавказа. Нападавших задержали, ими оказались уроженцы Азербайджана, трое из которых получили российское гражданство девять лет назад. 7 ноября они были арестованы, дело в отношении них переквалифицировано с хулиганства на покушение на убийство.

Рамзан Кадыров, комментируя инцидент, заявил, что спецслужбы должны найти провокаторов, которые ошибочно назвали участников нападения уроженцами Северного Кавказа. Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев также предложил ввести законодательный запрет на указание в СМИ национальности подозреваемых и осужденных. 22 ноября того же года парламент Чечни внес в Госдуму проект поправок в закон "О СМИ", предусматривающих запрет на публикацию сведений о национальности и вероисповедании людей, причастных к преступлениям. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объяснил инициативу "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира".

В ответ на критику законопроекта Рамзан Кадыров адресно обвинил журналистов и политиков в ангажированной и согласованной позиции по этому вопросу, отметив, что они пытаются "угодить общему куратору". У депутатов и журналистов нет кураторов, кроме избирателей и читателей, возразили перечисленные Кадыровым люди.