Мэрия Махачкалы. Фото: Аль-Гимравий https://ru.wikipedia.org

14 января 2019, 21:37

Помощник депутата Госдумы Чанкалаев подал документы на пост мэра Махачкалы

Булач Чанкалаев, который является помощником депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева, сообщил, что сегодня подал документы в конкурсную комиссию по выборам главы Махачкалы. Всего на этот пост, по данным «Черновика», уже претендуют 12 кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который возглавляет управу Басманного района Москвы. Также свои документы на пост мэра Махачкалы подали замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов и махачкалинец Махмуд Ибадулаев.

Депутаты горсобрания Махачкалы объявили о начале конкурса на должность главы администрации Махачкалы 27 декабря 2018 года после того, как приняли решение об отставке с этого поста Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий. Документы на конкурс будут приниматься по 16 января включительно.

В конкурсной комиссии по выборам главы Махачкалы приняли документы Булача Чанкалаева. Об этом сам активист написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня сдал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала». Кто бы ни стал мэром, пусть работает во благо. Процветания дагестанскому народу», - написал Булач Чанкалаев.

Он выложил фото расписки о принятии его документов на конкурс.

Чанкалаев являлся помощником председателя горсобрания депутатов Махачкалы, работал в должности замначальника отдела администрирования страховых взносов регионального Отделения Пенсионного фонда России, был руководителем пресс-службы Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства, пишет «АиФ Дагестан».

Всего документы для участия в конкурсе на должность мэра Махачкалы подали уже 12 кандидатов, пишет сегодня «Черновик», не указывая источник своей информации. Среди подавших документы на конкурс издание называет бывшего главу села Красноармейское Абакара Курбанисмаилова, замглавы Советского района Махачкалы Магомеда Магомедова, блогера Рамазана Рабаданова и помощник депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Мусаева.

О своих планах подать документы в конкурсную комиссию заявлял также депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. В качестве кандидата на пост мэра Махачкалы может выступить и бывший председатель правительства республики Мухтар Меджидов, сообщило 10 января со ссылкой на собственный источник "Новое дело".

Информации о новых претендентах на пост мэра Махачкалы на сайте администрации города, по данным на 21.37 мск 14 января, нет.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявили, что конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал Салмана Дадаева своим кандидатом, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.

Примечание:

"Журналисты отказались назвать нового мэра Махачкалы креатурой Ротенберга", "Суд оставил Магомеда Сулейманова под стражей", "Абусупьян Гасанов признал свою вину".

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