05 января 2019, 18:18

Первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы.

Как писал "Кавказский узел", депутаты горсобрания Махачкалы 27 декабря 2018 года приняли решение об отставке с поста мэра города Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность.

О том, что Салман Дадаев подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Махачкалы, сообщил председатель Собрания депутатов Махачкалы Абулмуслим Муртазалиев.

"Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Махачкалы на сегодня сдал пока только один человек - Салман Дадаев. Прием документов еще продолжится по 16 января", - рассказал 4 января Абулмуслим Муртазалиев, слова которого приводит ТАСС.

Информацию о том, что Салман Дадаев претендует на пост мэра Махачкалы, опубликовал и Минюст Дагестана.

«Глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Махачкалы», - говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Instagram.

5 декабря 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев объявил, что мэром Махачкалы станет Салман Дадаев. "Салман Дадаев, дагестанец. Молодой, энергичный", - заявил Васильев, говоря о временно исполняющем обязанности мэра. Васильев отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин "с трудом расстался" с Дадаевым. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал своим кандидатом руководителя управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.