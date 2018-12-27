Позиция Васильева лишила интриги выборы мэра Махачкалы

27 декабря 2018, 20:31

Отставка Мусы Мусаева с поста мэра Махачкалы дала начало процедуре выборов нового главы города. Конкурсные процедуры носят формальный характер, глава Дагестана уже назвал своим кандидатом Салмана Дадаева, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября суд признал Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии. Поданная на это решение апелляция 26 декабря была отозвана, и приговор вступил в законную силу. Сегодня депутаты городского собрания Махачкалы приняли решение об отставке с поста мэра Мусы Мусаева и объявили о начале конкурса на эту должность.

Согласно приговору, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб на более чем 48 миллионов рублей. Первоначально он настаивал на своей невиновности, однако на заседании 2 октября признал свою вину. 12 октября Мусаев выступил на суде с последним словом, пояснив, что нарушил закон неумышленно.

Муса Мусаев поставил под вопрос объективное рассмотрение его апелляции в Верховном суде Дагестана и поэтому решил отозвать свою жалобу на приговор, сообщил источник, близкий к отстраненному чиновнику.

«Дело излишне политизировано, суд пытался быстрее завершить его. Один из адвокатов не смог присутствовать на назначенном 11 декабря заседании из-за того, что был на процессе за пределами республики, и Верхсуд Дагестана направил представление на этого адвоката в Адвокатскую палату республики. При таком подходе мы не рассчитывали на объективное расследование», - сказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

Вступление приговора в силу - основание для прекращения полномочий мэра Махачкалы Мусы Мусаева, а с прекращением его полномочий городское собрание депутатов города должно начать процедуры по избранию нового главы города, сообщил юрист Расул Кадиев.

«Когда приговор в отношении должностного лица вступает в законную силу, его полномочия прекращаются, и если это выборная должность, то должен быть начат порядок избрания нового главы. Решение о формировании конкурсной комиссии и объявлении конкурса по отбору кандидатов на пост мэра должно приниматься представительным органом, в Махачкале это городское собрание депутатов. Они должны принять постановление о составе конкурсной комиссии и направить копию главе республики для включения в комиссию представителей главы Дагестана. По сложившейся практике в Дагестане, обычно председателем становится один из чиновников, назначенный в комиссию главой республики», - рассказал Кадиев корреспонденту "Кавказского узла".

Ход процесса во многом зависит от председателя комиссии - он в частности, определяет принципы отбора кандидатов, указал юрист.

«Последние выборы в Хунзахском и Гунибском районах, а также Кизилюрте показали, что четких критериев проверки знаний кандидатов нет, каждый раз комиссия назначала разные способы проверок. При этом кандидаты на пост главы муниципалитетов не выдвигаются политическими партиями или главой Дагестана. Право подать документы на участие в конкурсе имеет любой человек, но на выборы он будет допущен только после проверок», - пояснил Кадиев.

Вся процедура выборов, по словам юриста, может занять несколько месяцев. «К примеру конкурс кандидатов на пост главы Хунзахского района был объявлен в июле, но в итоге провели его только в ноябре. Даже если городское собрание Махачкалы объявит конкурс в январе 2019 года, это еще не значит, что он пройдет в минимальные сроки», - считает он.

Кадиев не ожидает в процессе избрания мэра Махачкалы каких-либо сюрпризов или неожиданностей. «Особенность собрания депутатов Махачкалы в том, что оно, в отличие от других муниципальных представительных органов, формировалось при голосовании по партийным спискам. Горожане голосовали за политические партии на выборах в райсобрания города, а затем уже из все три районных собрания делегировали своих представителей в городское собрание Махачкалы. Поэтому здесь большое значением имеет партия большинства, то есть «Единая Россия»», - отметил он.

Автор Telegram-канала "Спросите у Расула" не исключил, что Муса Мусаев мог отозвать свою апелляцию по договоренности с представителями власти. "Муса Мусаев был отстранен от должности мэра, но чтобы поскорее провести выборы главы города, в чем заинтересована республиканская власть, необходим вступивший в законную силу приговор. Мусаев забирает свою апелляцию из Верховного суда, взамен в Белом доме не будут препятствовать амнистированию экс-мэра. С учётом нового закона, который приравнивает один проведённый день в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима, сидеть Мусаеву осталось недолго", - предположил блогер в своем посте от 26 декабря.

Расул Кадиев с сомнением воспринял версию о сговоре Мусаева и властей, отметив, что бывший мэр Махачкалы отозвал свою апелляцию уже после назначения даты ее рассмотрения, а приговор вынесли еще в октябре. Подобная договоренность могла иметь смысл для властей, если бы бы Мусаев вовсе не обжаловал приговор - в этом случае вопрос с назначением нового мэра Махачкалы можно было бы решить еще до Нового года, однако этого не произошло, указал он.

Политолог: депутаты готовы поддержать кандидата Васильева



Отсрочка вступления приговора Мусаева в силу до определенного момента была выгодна главе Дагестана, полагает политолог Эдуард Уразаев.

«Апелляция долго лежала в Верховном суде Дагестана и Владимир Васильев не торопил [события] из-за долгих переговоров с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Басманной управы Салманом Дадаевым. Кроме того, нужно было договориться с руководством мэрии и депутатами города, чтобы не было сопротивления и осечек», - считает политолог.

5 декабря глава Дагестана Владимир Васильев объявил, что мэром Махачкалы станет Салман Дадаев, руководитель управы Басманного района Москвы. "Салман Дадаев, дагестанец. Молодой, энергичный", - заявил Васильев, говоря о временно исполняющем обязанности мэра. Васильев отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин "с трудом расстался" с Дадаевым. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.

Актуальный вопрос заключается в том, будет ли Салман Дадаев исполнять обязанности мэра вплоть до выборов, или же он подаст документы и будет ждать решения конкурсной комиссии, отметил Уразаев.

«Обычно для закрепления позиций, обретения контактов и вхождения в курс дела предпочтительно побыть в роли врио, но это не дает гарантии однозначной поддержки депутатами. Однако в Дагестане подбор депутатов шел таким образом, что они сразу готовы поддержать любое пожелание начальства. Поэтому если и будет борьба, то в рамках кулуарных переговоров некоторых деятелей и политических группировок о получении каких-нибудь дивидендов или преференций», - сказал Эдуард Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Защите Мусаева советовали не обжаловать приговор

Защитникам Мусаева изначально рекомендовали отказаться от идеи обжалования приговора, указывает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Насколько мне известно, один из известных дагестанских адвокатов случайно встретился с защитником Мусаева в Верховном суде республике, когда тот подавал апелляцию. Адвокату Мусаева рекомендовали не оспаривать приговор, так как это могло вызвать раздражение у тех, кто руководит зачисткой чиновников, замешанных в коррупционных схемах, и в конечном итоге могло больно ударить по самому Мусаеву. Но тогда апелляция была подана», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фатуллаев обратил внимание, что следствие и суды в последние недели смягчили меру пресечения и статьи обвинения другим дагестанским чиновникам, которые пока находятся под следствием. «В последний месяц мера пресечения была смягчена бывшему первому вице-премьеру Дагестана Рамазану Алиеву и бывшему замглавы администрации главы и правительства Исмаилу Эфендиеву, а с Абдусамада Гамидова и его замов снята статья об организации преступного сообщества, им вменяется только хищение и растрата. [На этом фоне появилось] сообщение о том, что апелляция адвокатов Мусаева отозвана. Возможно, им объяснили, что так будет лучше», - предположил главред РИА "Дербент".

Муса Мусаев возглавлял махачкалинскую администрацию с июля 2015 года, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии бывшего мэра. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Отзыв апелляции Мусаева запускает процесс окончательного формирования власти в Махачкале, где со времен осужденного в 2013 года Саида Амирова сменилось пять глав, отмечает он.

«Владимиру Васильеву хотелось бы, чтобы Салман Дадаев уже приступил к обязанностям мэра, но апелляция этому мешала, а теперь Дадаеву открыта дорога. Думаю, новый мэр будет назначен уже в январе. Будет создана конкурсная комиссия, но это формальности: мы уже видели на примере Хунзахского и Гунибского районов как работают такие комиссии, когда совершенно неизвестные люди из правоохранительных органов избираются главами. Такие комиссии полностью управляются исполнительным органом власти», - считает журналист.

21 августа члены конкурсной комиссии по выборам главы Хунзахского района Дагестана бойкотировали ее заседание. Они заявили, что депутатам пытаются навязать руководителя, который не заинтересован в решении местных проблем. Несмотря на это, в ноябре Нурмагомед Задиев, работавший прежде начальником одной из структур МВД, был утвержден на посту главы района. Также в ноябре депутаты большинством голосов избрали главой Гунибского района Мудунгаджи Кадырова, тоже сотрудника МВД.

Мурад Алиев готов конкурировать с Дадаевым за пост мэра

Борьба за пост мэра Махачкалы будет вестись не в политической плоскости, а в информационной, считает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Сейчас расчищена дорога к выборам, уже не нужно ждать решения апелляции, пересмотра приговора. Скорее всего уже в ближайшее время будут назначены конкурсные процедуры, а затем и дата избрания мэра. За этот пост, скорее всего, будет вестись определенная борьба, желающих стать мэром Махачкалы много. Активность действующего врио главы города Мурада Алиева говорит о его [амбициях] - он желает доказать, что он ничуть не хуже, чем возможный мэр Салман Дадаев. Думаю, можно ожидать косвенной борьбы, и больше в информационной плоскости, а не в политическом поле», - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Возможные претенденты на пост мэра Махачкалы прислушиваются к руководству республики, и если Васильев вновь назовет Салмана Дадаева своим кандидатом, остальным "придется принять это решение", полагает Магомедов.

«Так или иначе, голосовать за кандидатов будут депутаты горсобрания. Сомневаюсь, что они поведут себя непредсказуемо. Скорее всего, они будут работать в тренде тех указаний, которые даст Владимир Васильев», - заключил он.

Прием документов на участие в конкурсе на пост мэра Махачкалы начнется 28 декабря. Первый этап конкурса - проверка достоверности сведений о кандидатах и их соответствия требованиям - пройдет 17 января 2019 года. Второй этап назначен на 22 января 2019 года, он будет включать индивидуальные собеседования для проверки квалификации кандидатов, их профессиональных и личных качеств, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу городской администрации ТАСС.