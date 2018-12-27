Мусаев Муса Асхабалиевич

27 декабря 2018, 15:15

Дагестанский политик. Бывший мэр Махачкалы. В декабре 2018 года осужден на 4 года колонии по делу о превышении должностных полномочий.

19 января 2018 года источники в правоохранительных органах сообщили об обысках в доме Мусы Мусаева, а также в его личном кабинете в администрации города .

21 января Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте на 10 суток Мусы Мусаева. По версии следствия, мэр Махачкалы в марте 2016 года незаконно подписал постановление о предоставлении фирме в собственность земельного участка в городе Махачкале площадью около 17,5 тысяч квадратных метров за 1 миллион 100 тысяч рублей. "Этот земельный участок изначально является собственностью Республики Дагестан. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость его составляет более 81 миллиона рублей", - говорится в сообщении СУ СК России по Дагестану.

По данным следствия, своими действиями Мусаев причинил ущерб бюджету Дагестана на сумму около 80 миллионов рублей. Дело расследуется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий) .

22 января глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело Мусы Мусаева для тщательного расследования в северокавказское следственное управление комитета .

24 января источник в правоохранительных органах заявил о предъявлению Мусаеву обвинения в превышении полномочий. После этого срок ареста мэра Махачкалы был увеличен с 10 суток до двух месяцев, отметил он .

25 января Следственный комитет России подтвердил предъявление мэру Махачкалы обвинения по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) .

При этом защита мэра Махачкалы заявляла, что уголовное дело возбуждено безосновательно. "Муса Мусаев не признает своей вины и считает, что данное уголовное дело возбуждено необоснованно и незаконно. Земельный участок, в незаконном выделении которого его подозревают, в реестр собственности Республики Дагестан не был включен и республиканской собственностью не являлся, что подтверждает несостоятельность доводов в пользу возбуждения уголовного дела", - заявил адвокат мэра Махачкалы Сулейман Азуев .

26 января 2018 года суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Мусы Мусаева от исполнения обязанностей мэра Махачкалы. Мусаев этапирован в Ессентуки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в окружении чиновника.

12 июля суд в Ессентуках продлил срок ареста Мусаеву на три месяца. 24 августа дело поступило в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

2 октября Мусаев признал свою вину и суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 12 октября Мусаев выступил на суде с последним словом, сказав, что ничего не делал умышленно и попросил вынести законный приговор.

15 октября суд признал виновным в превышении полномочий бывшего мэра Махачкалы и приговорил его к четырем годам колонии. Защита Мусаева отозвала апелляционную жалобу за день до ее рассмотрения в суде. 26 декабря приговор вступил в законную силу.

Биография и политическая карьера

Мусаев родился в 1966 году в городе Махачкале. По национальности даргинец . По другим данным - кумык .

Трудовую деятельность начал в 1983 году рабочим базы снабжения "Дагпотребсоюза" города Кизляра . Отслужил в армии, в 1991 году окончил Дагестанский государственный университет по специальности "Товароведение непродовольственных товаров", а в 1993 году стал начальником валютно-экономического отдела Коммерческого банка "Эльбин" города Махачкалы (Акционерный коммерческий банк "Эльбин" (ОАО) основан в 1993 году известным бизнесменом Гамидовым Гамидом Мустафаевичем) .

С 1999 по 2009 год занимал пост первого заместителя руководителя финансового управления Министерства финансов Дагестана (глава Минфина Абдусамад Гамидов).

В 2004 году получил второе образование в Дагестанском государственном университете по специальности "Юриспруденция".

С 2009 по 2010 год - первого заместителя начальника финансового управления администрации Махачкалы (глава администрации - Саид Амиров).

С июня по сентябрь 2010 года - директор филиала медицинской акционерной компании ЗАО "Макс-М" Махачкалы.

С 2011 по 2013 год - начальник управления финансово-бюджетного контроля и надзора Министерства финансов РД.

17 сентября 2013 года указом президента Дагестана Мусаев был назначен министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Семейное положение: женат, имеет четырех детей.

Муса Мусаев представляет интересы "мекегинского" клана, в который входит глава правительства республики Абдусамад Гамидов, ранее отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. По их словам, впервые о Мусаеве стало известно, когда он возглавил Минстрой республики, перейдя туда с должности начальника одного из управлений министерства финансов Дагестана. До этого долго работал начальником отдела банка "Эльбин". "Вся его карьера говорит о том, что Мусаев является креатурой председателя правительства Абдусамада Гамидова, поскольку и банк "Эльбин", и дагестанский Минфин имеют к нему прямое отношение", – подчеркивал обозреватель газеты "Новое дело" Рамазан Раджабов.

Назначение на пост мэра Махачкалы

25 июня 2015 года глава Дагестана заявил, что Магомед Сулейманов из-за утраты доверия должен покинуть пост и.о. мэра Махачкалы. 9 июля Сулейманов добровольно сложил полномочия. В течение суток городом руководил первый замглавы администрации Абусупьян Гасанов.

10 июля 2015 Муса Мусаев был представлен в качестве исполняющего обязанности мэра Махачкалы . А 29 октября 2015 года Муса Мусаев на сессии городского собрания депутатов Махачкалы был избран мэром города. В поддержку Мусаева выступили председатель махачкалинского отделения "Единой России", председатель собрания депутатов Ленинского района Махачкалы, а также представители КПРФ.

После назначения Мусы Мусаева и.о. мэра Махачкалы опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты отметили, что новый градоначальник представляет интересы "мекегинского" клана, в который входил тогдашний глава правительства республики Абдусамад Гамидов. При этом, по словам обозревателя газеты "Новое дело" Рамазана Раджабова, на "мекегинских" делал ставку бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов .

Обвинения УФАС и Счетной палаты и критика врио главы Дагестана

Аресту Мусы Мусаева предшествовали заявления о нарушениях в деятельности мэрии Махачкалы, сделанные дагестанским УФАС России, а также Счетной палатой, а также недовольство его работой от временно исполняющего обязанности главы Дагестана Василия Васильева, сменившего на посту главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

21 декабря 2017 года Муса Мусаев, отчитываясь о готовности города к новогодним праздникам, произнес цифру 80% и добавил, что 44 городские школы полностью готовы к празднику. На уточняющий вопрос Владимира Васильева мэр Махачкалы ответил, что в городе 158 школ, после чего врио главы Дагестана заявил, что "не стоит вводить людей и руководство республики в заблуждение нереальными цифрами", добавив, что "очень внимательно и скрупулёзно" читает отчеты чиновников .

В свою очередь 26 декабря 2017 года дагестанское УФАС России заявило о нарушении администрацией Махачкалы и Комитетом по управлению имуществом Махачкалы федерального закона "О защите конкуренции". По данным УФАС, были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 90 кв. м. под строительство магазина без проведения торгов . 16 января Счетная палата республики опубликовала результаты проверки деятельности администрации Махачкалы, по итогам которой заявила о нарушениях на общую сумму 2 929,3 млн. рублей. Среди претензий Счетной палаты были: нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, завышение стоимости строительных работ, нарушения при муниципальных закупках, необоснованные премии .

Скандал с участием сына

Уголовное дело о превышении Мусой Мусаевым полномочий связано с потерей им доверия врио главы Дагестана Владимира Васильева. Однако серьезные имиджевые потери Мусаев понес и в связи с уголовным преследованием его сына Бадрудина Мусаева, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Дорожный конфликт с участием сына мэра Махачкалы произошел 31 мая 2016 года. Бадрудин Мусаев был обвинен по ч.2 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса России. 10 марта 2017 года потерпевшие заявили в суде, что Мусаев публично оскорблял сотрудников МВД, спровоцировал драку и травмировал одного из них. Прокурор требовал для Мусаева пять лет заключения. Сам подсудимый заявлял о невиновности.

12 сентября 2017 года Советский райсуд столицы Дагестана оправдал Бадрудина Мусаева. Приговор обжаловала прокуратура Советского района Махачкалы. На рассмотрение апелляции Бадрудин Мусаев не приходил, и суд 19 декабря принял решение принудительно доставить его на процесс.

16 января Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву и направил его дело на новое рассмотрение. В свою очередь защита заявила, что уголовное преследование Бадрудина Мусаева заведено с целью давления на мэра Махачкалы .

При этом Муса Мусаев ранее также отмечал, что шумиха вокруг конфликта с участием его сына - политический заказ, однако подчеркивал, что не намерен вмешиваться в ход следствия. "Именно этот случай получил резонанс, я считаю, только по одной причине — потому что в ней оказался сын мэра. И единственная вина его только в этом. В том, что он сын мэра… Моя семья находится под пристальным наблюдением различных политических акул, которые готовы в любую секунду ухватиться за попавшуюся мелочь. Из-за чего весь этот шум, я понять не могу", - подчеркнул 7 июня 2017 года Муса Мусаев.

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