Муса Мусаев досрочно вышел на свободу

11 октября 2019, 13:10

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу вечером 10 октября после почти двух лет заключения в СИЗО и колонии, сообщил адвокат. Досрочное освобождение Мусаева не повлияет на дела других чиновников, считают дагестанские журналисты.

"Кавказский узел" сообщал, что 9 октября суд в Дагестане постановил освободить условно-досрочно бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева, признав необоснованной апелляцию прокуратуры на это решение.

15 октября 2018 года суд признал Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии. Согласно приговору, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету более чем 48 миллионов рублей ущерба. 11 февраля Мусаев единогласным решением членов президиума политсовета дагестанского отделения "Единой России" был исключен из партии.

Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев вышел на свободу из колонии вечером 10 октября, сообщил его адвокат Султан Калаев. «Каких-либо серьёзных жалоб на состояние здоровья у него нет. Какие у него планы, я пока не знаю», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Калаев.

По словам адвоката, решение суда о частичном удовлетворении ходатайства защиты о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания - штрафом в 280 тысяч рублей, окончательное. «Решение суда уже вступило в силу и не может быть обжаловано. Прокуратура обжаловала его на стадии, когда это было возможно, но суд жалобу отклонил», - пояснил адвокат.

22 августа Кировский райсуд Махачкалы частично удовлетворил ходатайство защитника Мусаева о замене неотбытой части наказания для бывшего мэра Махачкалы. Данное решение было обжаловано в Верховном суде, который оставил решение райсуда без изменений, процитировал 9 октября слова представителя Верховного суда Республики "Интерфакс".

Калаев также отметил, что в общей сложности с момента задержания Мусаев провел в СИЗО, а потом колонии почти год и девять месяцев, а вышел на свободу на два года раньше установленного судом срока.

Адвокат не стал комментировать, почему бывший мэр Махачкалы отказался обжаловать приговор. Сам Мусаев оказался недоступен для комментариев, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Освобождение Мусаева не повлияет на дела других дагестанских чиновников

Досрочное освобождение Мусы Мусаева не является прецедентом для других арестованных, осужденных или чиновников, которые находятся под следствием, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» дагестанские журналисты. «Все индивидуально, и все зависит от того, кто в каких позициях находиться с (силовиками)», - считает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

По его словам, решение об УДО Мусаева отличается от решения относительно любого другого заключённого. «Случай Мусаева не рутинный, а все же особый случай. Недавно мы в газете «Новое дело» писали, что дагестанский суд в последнее время стал гуманным, но относительно только некоторых, например, друга Рамзана Кадырова (Махи Идрисова) », - рассказал Сагитов.

Задержанный 19 сентября Махи Идрисов,который хвалился дружбой с Рамзаном Кадыровым, на месяц помещен под домашний арест по подозрению в незаконном обороте оружия. У Идрисова при обысках найдено помповое ружье, три автомата Калашникова, гранаты, несколько пистолетов и коллекционное холодное оружие, сообщил ранее источник в правоохранительных органах. Суд избрал Идрисову, мягкую меру пресечения, считают пользователи соцсетей. Обвинение Идрисову вполне может быть ужесточено, уточнил юрист Евгений Черноусов.

Заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов, наоборот, считает, что досрочное освобождение Мусаева не связано с его карьерой чиновника. «То, что его освободили по УДО, это скорее способность самого Мусаева решать свои собственные проблемы, зная нашу судебную систему или даже больше - систему УФСИН... Эта история ничем не отличается от любого другого заключённого, кроме того что Мусаев в своей трудовой книжке имеет запись главы Махачкалы», - считает Магомедов.

Журналист также согласился, что освобождение бывшего мэра Махачкалы не станет примером по другим делам чиновников. «Освобождение Мусаева это вовсе никакой не знак для других чиновников. Это всего лишь история обычного, стремящегося выстроить свою карьеру чиновника», - пояснил Магомедов.

Муса Мусаев возглавлял мэрию Махачкалы с июля 2015 года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Мусаева. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".