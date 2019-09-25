Домашний арест Идрисова вызвал недоумение в соцсетях

25 сентября 2019, 13:49

Суд избрал Махи Идрисову, который хвалился дружбой с Рамзаном Кадыровым, мягкую меру пресечения, поместив его под домашний арест, считают пользователи соцсетей. Обвинение Идрисову вполне может быть ужесточено, уточнил юрист Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", задержанный 19 сентября Махи Идрисов по решению Кировского райсуда Махачкалы на месяц помещен под домашний арест по подозрению в незаконном обороте оружия. У Идрисова при обысках найдено помповое ружье, три автомата Калашникова, гранаты, несколько пистолетов и коллекционное холодное оружие, сообщил ранее источник в правоохранительных органах.

На странице Махи Идрисова в Instagram опубликованы фотографии, свидетельствующие о его дружеских отношениях с главой Чечни. После задержания Идрисова замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов разместил на своей странице в Instagram совместное фото с Рамзаном Кадыровым и Махи Идрисовым, заявив о "временных проблемах" "брата".

Получив оперативную информацию о наличии у человека незарегистрированного оружия, следователи идут "по стандартному пути", рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов.

"Возбуждается дело по статье 222 УК РФ, однако это не означает, что в будущем дело не будет переквалифицировано. Статья вполне может быть изменена на более жесткую. Возбуждение дела по данной статье говорит лишь о том, что пока у силовиков, по их мнению, есть доказательства, указывающие на нарушение статьи 222 УК РФ", - сказал юрист.

Махи Идрисов подозревается по ч. 1 ст. 222 УК РФ, которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет, либо до четырех лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до четырех лет лишения свободы.

Пользователи соцсетей под сообщениями о том, что Махи Идрисов отправлен под домашний арест, обратили внимание на мягкую меру пресечения. В частности, в пабликах "Годекан" и "Дагестан и дагестанцы в мире" в соцсети Facebook под соответствующими новостями опубликовано по одному комментарию, авторы которых выразили недоумение решением суда.

"Ребят за пару патронов сажают [в СИЗО], а тут арсенал целый - и под домашний арест", - написал Расул Абдулаев. "А тот парень-журналист, конечно, опаснее", - скептически высказалась Лала Лялина.

Редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под стражей по делу о финансировании терроризма. 29 августа Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить жалобу на продление его ареста. При этом коллеги журналиста проводили акции в его поддержку, требуя освободить Гаджиева из-под стражи, говорится в справке "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

"Очень избирательно наши суды арестовывают людей!! СИЗО забиты людьми, которых взяли с ржавыми наганами, а тут коллекция "калашей" - и домой!" – написал пользователь Facebook Артурр Хан на странице паблика "Новости Дагестана".

Недовольство решением суда выразили и пользователи "ВКонтакте" в группе "Махачкала" под сообщением о домашнем аресте Идрисова. "Чудеса бывают в этом мире, целый боесклад изъяли и домой отпустили, других и за патрон сажают", - написала, в частности, Ася Алиева.

"Человека за одну гранату сажают чуть ли не на лет десять, а у этого оружия на целый взвод - выпускают под домашний арест", - прокомментировал Мухаммад Алиев.

"Мухаммад, так у него за спиной "каменная" стена", - иронически ответила Ася Алиева. "Как там говорил Махи под фото, где он стоит за спиной Рамзана, за железобетонной стеной", - уточнил Амир Алиев. "Самое главное в жизни - хорошие друзья", - согласился Хабиб Адамов.

"За спиной Брата как за железобетонной стеной", - прокомментировал 5 сентября 2017 года Махи Идрисов свою публикацию в Instagram совместного фото с Рамзаном Кадыровым.

Пользователи Instagram под новостью "Кавказского узла" о Махи Идрисове также сравнили решение суда о его домашнем аресте с мерой пресечения Абдулмумину Гаджиеву.

"Журналист и просто порядочный человек и семьянин такой опасный оказался, что нельзя под домашний арест, а его можно", - высказался caucasus.challenge. "Вот вам и суд. Был бы обычный житель, посадили бы за терроризм и экстремизм", - предположил foodrum09.

"У Гаджиева тоже дети! Где справедливость", - озвучил недовольство пользователь с ником "431780.4".

При выборе меры пресечения суд учел, в частности, что у Махи Идрисова на иждивении двое малолетних детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Друг Кадырова: чем известен Махи Идрисов".