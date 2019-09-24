24 сентября 2019, 15:10
Друг Кадырова: чем известен Махи Идрисов
Житель Дагестана Махи Идрисов, демонстрировавший в соцсетях близость к Рамзану Кадырову, в сентябре 2019 года был задержан по подозрению в незаконном хранении арсенала и помещен под домашний арест. В том, чем известен Махи Идрисов, разбирался "Кавказский узел".
Кто такой Махи Идрисов
19 сентября 2019 года в поселке Ленинкент в доме 37-летнего Махи Идрисова сотрудники управления уголовного розыска МВД по Дагестану обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. В тот же день он был доставлен в отдел полиции 1. На следующий день в отношении Идрисова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ 2.
Кировский райсуд Махачкалы постановил поместить Идрисова под домашний арест. При выборе меры пресечения суд учел положительные характеристики Махи Идрисова, наличие у него на иждивении двух малолетних детей, брата - инвалида первой группы, а также то, что на часть оружия и боеприпасов у него имелось разрешение на хранение и ношение
Свидетельства о дружбе с Рамзаном Кадыровым
Личные страницы Махи Идрисова в Instagram и других соцсетях свидетельствуют о его близких отношениях и частых контактах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также другими чеченскими чиновниками и силовиками, дагестанскими общественниками, спортсменами, религиозными деятелями и представителями власти.
По мнению журналистов «Коммерсанта», за Идрисовым закрепилась слава «неофициального представителя Рамзана Кадырова в Дагестане» 3.
На следующий день после ареста Идрисова заместитель министра внутренних дел по Чечне, генерал-майор полиции Апти Алаудинов разместил на своей странице в Instagram совместную фотографию с Кадыровым и Идрисовым. Высокопоставленный силовик сообщил, что ему советуют скрывать подобные фото, но подчеркнул, что не будет этого делать из солидарности. Арест Идрисова при этом он назвал "временными проблемами".
Идрисов и клуб «Анжи»
Весной 2017 года в СМИ появилась информация о назначении Махи Идрисова вице-президентом футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщали со ссылками на различные источники ТАСС 4 и региональные издания. Однако официально ФК «Анжи» никогда не объявлял об этом назначении.
После задержания Идрисова руководитель пресс-службы клуба Сергей Расулов заявил, что Махи Идрисов никогда не был вице-президентом и не работал в «Анжи» 5.
Глава Дагестана Владимир Васильев заявлял, что власти республики не планируют финансово поддерживать махачкалинский футбольный клуб «Анжи» и готовы развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов. При этом президент клуба Осман Кадиев резко критиковал действия Владимира Васильева на посту главы Дагестана. Впрочем, в финансовой поддержке клубу отказывал и прежний глава республики – Рамазан Абдулатипов.
Участие в деле Рамазана Джалалдинова
14 апреля 2016 года житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдиновв видеообращении пожаловался президенту России Владимиру Путину на коррупцию и невыплату компенсаций за разрушенное жилье. После угроз Джалалдинов был вынужден уехать на территорию Дагестана, у него сгорел дом, а позднее в Дагестан переехала и его семья: жена и дочери.
В мае Джалалдинову пообещали решить вопрос с жильем и компенсировать все издержки, связанные с пожаром и выездом за пределы Чеченской республики, а он, в свою очередь принес извинения Рамзану Кадырову. Сопровождал Джаладинова в село Кенхи Махи Идрисов 6.
Биографические сведения
Идрисов Махи Заурбегович родился 22 января 1982 года в Махачкале. В 2004 году окончил Дагестанский государственный педагогический университет. Живет в селе Карата Ахвахского района Дагестана.
В 2016 году Идрисов участвовал в выборах в депутаты Народного собрания республики от Дагестанского регионального отделения политической партии «Народ против коррупции», но получил отказ в регистрации 7.
Примечания:
- По данным РЕН ТВ, его подозревают в экстремизме и доставили в УФСБ по Дагестану - Задержан бывший вице-президент "Анжи" // РЕН ТВ, 19 сентября 2019 года.
- Махи Идрисов заподозрен в незаконном хранении оружия // Молодежь Дагестана, 20 сентября 2019 года
- Вооружен и очень известен // Коммерсант, 19 сентября 2019 года
- Махи Идрисов назначен вице-президентом футбольного клуба "Анжи" // ТАСС, 5 марта 2017 года
- В ФК "Анжи" опровергли причастность задержанного Идрисова к клубу // ТАСС, 19 сентября 2019 года
- Реальная история извинений Джалалдинова перед Кадыровым // Московский Комсомолец, 31 мая 2016 года
- Идрисов Махи Заурбегович // Российская энциклопедия кандидатов - https://candidates.golosinfo.org/p/782830-idrisov-mahi-zaurbegovich