Друг Кадырова: чем известен Махи Идрисов

24 сентября 2019, 15:10

Житель Дагестана Махи Идрисов, демонстрировавший в соцсетях близость к Рамзану Кадырову, в сентябре 2019 года был задержан по подозрению в незаконном хранении арсенала и помещен под домашний арест. В том, чем известен Махи Идрисов, разбирался "Кавказский узел".

Кто такой Махи Идрисов

19 сентября 2019 года в поселке Ленинкент в доме 37-летнего Махи Идрисова сотрудники управления уголовного розыска МВД по Дагестану обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. В тот же день он был доставлен в отдел полиции . На следующий день в отношении Идрисова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ .

Кировский райсуд Махачкалы постановил поместить Идрисова под домашний арест. При выборе меры пресечения суд учел положительные характеристики Махи Идрисова, наличие у него на иждивении двух малолетних детей, брата - инвалида первой группы, а также то, что на часть оружия и боеприпасов у него имелось разрешение на хранение и ношение

Свидетельства о дружбе с Рамзаном Кадыровым

Личные страницы Махи Идрисова в Instagram и других соцсетях свидетельствуют о его близких отношениях и частых контактах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также другими чеченскими чиновниками и силовиками, дагестанскими общественниками, спортсменами, религиозными деятелями и представителями власти.

По мнению журналистов «Коммерсанта», за Идрисовым закрепилась слава «неофициального представителя Рамзана Кадырова в Дагестане» .

На следующий день после ареста Идрисова заместитель министра внутренних дел по Чечне, генерал-майор полиции Апти Алаудинов разместил на своей странице в Instagram совместную фотографию с Кадыровым и Идрисовым. Высокопоставленный силовик сообщил, что ему советуют скрывать подобные фото, но подчеркнул, что не будет этого делать из солидарности. Арест Идрисова при этом он назвал "временными проблемами".

Идрисов и клуб «Анжи»

Весной 2017 года в СМИ появилась информация о назначении Махи Идрисова вице-президентом футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщали со ссылками на различные источники ТАСС и региональные издания. Однако официально ФК «Анжи» никогда не объявлял об этом назначении.

После задержания Идрисова руководитель пресс-службы клуба Сергей Расулов заявил, что Махи Идрисов никогда не был вице-президентом и не работал в «Анжи».

Глава Дагестана Владимир Васильев заявлял, что власти республики не планируют финансово поддерживать махачкалинский футбольный клуб «Анжи» и готовы развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов. При этом президент клуба Осман Кадиев резко критиковал действия Владимира Васильева на посту главы Дагестана. Впрочем, в финансовой поддержке клубу отказывал и прежний глава республики – Рамазан Абдулатипов.

Участие в деле Рамазана Джалалдинова

14 апреля 2016 года житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдиновв видеообращении пожаловался президенту России Владимиру Путину на коррупцию и невыплату компенсаций за разрушенное жилье. После угроз Джалалдинов был вынужден уехать на территорию Дагестана, у него сгорел дом, а позднее в Дагестан переехала и его семья: жена и дочери.

В мае Джалалдинову пообещали решить вопрос с жильем и компенсировать все издержки, связанные с пожаром и выездом за пределы Чеченской республики, а он, в свою очередь принес извинения Рамзану Кадырову. Сопровождал Джаладинова в село Кенхи Махи Идрисов.

Биографические сведения

Идрисов Махи Заурбегович родился 22 января 1982 года в Махачкале. В 2004 году окончил Дагестанский государственный педагогический университет. Живет в селе Карата Ахвахского района Дагестана.

В 2016 году Идрисов участвовал в выборах в депутаты Народного собрания республики от Дагестанского регионального отделения политической партии «Народ против коррупции», но получил отказ в регистрации .

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