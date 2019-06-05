"Анжи" оказался на грани закрытия на фоне конфликта президента клуба и Васильева

05 июня 2019, 19:23

Отказ властей финансировать "Анжи" произошел на фоне критики президентом футбольного клуба Османом Кадиевым главы Дагестана Владимира Васильева, но обусловлен он проблемами с финансированием ключевых для республики проектов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Сотрудники "Анжи" работают в долг, поддерживая команду, рассказал представитель клуба.

Как писал "Кавказский узел", после проигрыша 10 мая тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 "Анжи" досрочно вылетел из Российской премьер-лиги. По итогам чемпионата России-2018/19 махачкалинская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. По завершении сезона Магомед Адиев сообщил об отставке с поста главного тренера "Анжи". Клуб из-за долгов был лишен возможности участвовать в Футбольной нацлиге и намерен подать заявку на участие во второй лиге чемпионата России.

В феврале 2018 года президент футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев подверг резкой критике решение о назначении премьер-министром бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова, кандидатура которого была предложена главой Дагестана. "У нас что, нет на три миллиона ни одного заслуженного человека, что к нам надо приводить руководителя? Это, я считаю, унижение и оскорбление для всего Дагестана – это позор!" - процитировали заявление Кадиева "Махачкалинские известия". Позднее Кадиев раскритиковал проводимые Васильевым кадровые чистки. "А за что я его (Васильева) должен хвалить? Он что, собрал молодежь Дагестана? Кто сегодня вообще в Дагестане занимается молодежью? (...) Негатив, который показывают по телевизору, - дома, якобы принадлежащие премьер-министру нашему (врио премьера Абдусамада Гамидова), и (главе минобразования) Шахабасу Шахову, с подземными парковками, с бассейнами, - это все чушь, выдумка", - процитировало в марте 2018 года слова Кадиева "Новое дело".

Просьба Кадиева о выделении средств на клуб была встречена Васильевым, который пришел как кризис-менеджер в Дагестан, с недоумением, что и спровоцировало конфликт между ними, впрочем, не открытый, отметил член Клуба экспертов Нижнего Поволжья, экс-главный редактор "МК в Волгограде" Евгений Калинин.

"В Дагестан пришел Васильев, призванный оптимизировать бюджет и бороться с коррупцией, но не желающий тратиться на поддержку "Анжи", которую новый президент считал необходимой. При всем понимании социальной роли "Анжи" в Дагестане, новый республиканский глава финансово помочь никак не мог. Васильев выбрал выжидательную позицию, отказав в финансировании и сказав, что он никому ничего не обещал, что и вызывало непонимание Кадиева, который апеллировал к власти", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Калинин.

Зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов рассказал, что регион не поможет помочь "Анжи". "Клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем "Анжи" - частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики", - цитировало 30 апреля слова Карибова изданию Sport24. Позднее Кадиев заявил, что Карибов не отвечает на звонки. "Я думал, что смогу найти спонсоров, смогу рассчитывать на поддержку и помощь правительства республики. Мне непонятно, как можно зацикливаться на моей личности, какое это имеет отношение к футболу и клубу?" - процитировал 14 мая Кадиева ТАСС.

Основной проблемой "Анжи" стало изменение статуса команда после того, как ее стал финансировать бизнесмен Сулейман Керимов, заявил Евгений Калинин.

"Еще до Кермиова ставка делалась на местных футболистов, своих воспитанников, однако с приходом олигарха команда потеряла самобытность, переехала на базу в Москву, отдалилась от Северного Кавказа, став менее привлекательным спортивным лифтом с опорой на местную молодежь. Решение Керимова пригласить мировых суперзвезд и озолотить клуб пошло во вред. "Анжи" резко повысил ставку, что сорвало гайки действовавшего механизма. На матчи перестали стягиваться толпы фанатов, связь с людьми утратилась, а немыслимые траты выглядели кощунственно на фоне небогатой республики", - пояснил Калинин.

По мнению Калинина, социальный эффект отразился и на Кадиеве, который принял клуб после того, как его не смог спонсировать Каримов и новый президент "стал заложником ситуации, когда команда оторвалась от реалий и республики, сама себе завысила ожидания".

По мнению политического обозревателя газеты "Черновик" Магомеда Магомедова, конфликт между президентом клуба Османом Кадиевым и главой Дагестана Васильевым исключен. "Васильев – кризис-менеджер. Здесь он сажает коррупционеров и формирует новую экономику. И если у Кадиева есть какие-то претензии к Васильеву, то глава региона об этом даже не подозревает", - уверен Магомедов.

По словам журналиста, финансирование "Анжи" не должно являться приоритетом для властей. "В Дагестане мало школ, детских садов, остро стоит вопрос качества медицины. "Анжи" - частный клуб, и финансировать его региональным бюджетом – неправильно", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

27 декабря 2016 года "Анжи" предупредил болельщиков о недостаточном финансировании клуба и продаже ведущих игроков. 28 декабря стало известно, что олигарх Сулейман Керимов, спонсировавший команду, отказался от клуба. Новым владельцем "Анжи" стал российский бизнесмен Осман Кадиев, который заявил, что с его приходом клуб в своей работе будет ориентироваться на местных футболистов.

Общей тенденцией назвал нежелание региональных властей помочь в сохранении спортивного бренда Дагестана спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново. "Есть общая тенденция. Местные чиновники далеко не всегда понимают, почему из регионального бюджета нужно содержать футбольный клуб, который играет в лучшем случае на уровне середняка, ничего не зарабатывает и на который никто не ходит", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Дурново.

Он также отметил, что "когда в регионе кончаются деньги, первая статья экономии – футбол". "Одно дело, когда приходит Керимов и берет все расходы на себя, а другое - содержать команду из бюджета далеко не самого богатого региона. К тому же, после переезда в Каспийск на "Анжи" стали меньше ходить", - добавил журналист.

"В регионах вообще денег стало заметно меньше. А спортивные клубы, тем более, футбольные, - это огромные деньги. Содержать их все труднее. Это главная причина, причину региональная власть отказывает в помощь "Анжи". Кроме того, уровень футбольного патриотизма снижается на фоне общего роста протестных настроений. Футболом недовольных избирателей отвлечь все труднее, а, значит, и с точки зрения политтехнологий расходовать на эту сферу крупные финансовые средства становится нерентабельно", - уверен политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, отмечается в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы". 17 мая болельщики обратились к Керимову с просьбой взять команду под опеку. По мнению пользователей соцсетей, клуб утратил доверие многих болельщиков, а обращение к его бывшему владельцу - бесперспективно.

Сотрудники "Анжи" работают в долг

В клубе сложилась сложная финансовая ситуация, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Анжи" Сергей Расулов. По его словам, задолженность по зарплате перед футболистами не погашалась 10 месяцев, перед остальными сотрудниками клуба – от нескольких месяцев до полугода. В общей сложности долг по зарплатам составил около 80 миллионов рублей, пояснил Расулов. "Футболисты разъехались по отпускам, они находятся в поиске новых клубов. Сотрудники клуба продолжают выполнять свои обязанности, работают", - отметил он.

Он заверил, что "к ситуации с невыплатами работники клуба относятся с пониманием". "Почти все работают только в "Анжи", хотя есть некоторые люди, кто работает на двух работах", - сказал Расулов.

Людям приходится "жить в долг, брать кредиты, занимать", посетовал Расулов, подчеркнув, что клуб в предоставлении займов сотрудникам помощь не оказывает.

Работники клуба очень сожалеют о финансовых проблемах клуба, пытаются предотвратить его закрытие, заявил один из сотрудников ФК "Анжи" на условиях анонимности. ""Анжи" - это дагестанский бренд, спортивное лицо республики. Мы очень надеемся, что найдется человек, который вложит средства в клуб и нас не закроют. Сейчас главное – сохранить профессиональный статус клуба. Мы делаем все, что в наших силах", - пояснил он.

Другой сотрудник клуба, представившийся Магомедом, заявил, что работает в структуре клуба более 10 лет". "Сегодня мы вынуждены жить не то, чтобы бедно, но без излишеств. Но мы гордые люди, не жалуемся. Кто-то огород растит, кто-то помаленьку займы берет. Все наладится! "Анжи" вернется!" - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам сотрудника футбольного клуба, финансовые проблемы легли серьезным бременем на семью и он вынужден подрабатывать на стройке в свободное время, а жена занялась огородом. "С едой проблем нет. Сейчас у всех работников "Анжи" примерно одна и та же ситуация. Огород в этом плане сильно помогает. Немного помогают родственники", - рассказал Магомед.

Стадион "Анжи" планируется реконструировать

Владелец "Анжи-арены" в Каспийске планирует реконструировать стадион в торгово-развлекательный центр, отметил Расулов. "Стадиона скорее всего не будет. Вообще, судьба клуба сегодня туманна – неизвестно, будет ли существовать клуб и сохранит ли профессиональный статус. В лучшем случае "Анжи" будет выступать во второй лиге ПФЛ. Для игр там хватит и стадиона "Динамо", либо малого стадиона "Анжи-арены", где раньше играла молодежка", - рассказал Расулов.

По его словам, закрытие стадиона связано с финансовыми проблемами "Анжи", так как подавляющая часть его заработка шла именно от аренды клубом. Периодически на территории стадиона проводятся развлекательные мероприятия, однако они не способны покрыть расходы на содержание, заметил представитель "Анжи".

Сотрудники представительства стадиона отказались от комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла

На "Кавказском узле" опубликована справка "Футбольный клуб "Анжи".