Празднование окончания сезона вызвало неоднозначную реакцию болельщиков "Анжи"

26 мая 2019, 22:42

Будущее махачкалинского ФК "Анжи", вылетевшего из премьер-лиги, остается неясным, заявили в клубе. Бурное празднование команды и болельщиков окончания сезона-2018/19 на стадионе в Каспийске вызвало критику пользователей Instagram.

Как писал "Кавказский узел", после проигрыша 10 мая тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 ФК "Анжи" досрочно вылетел из Российской премьер-лиги. Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев предположил, что клуб может прекратить свое существование по ряду причин, в частности финансовых.

К середине декабря 2018 года долги "Анжи" составляли 220 млн рублей, несмотря на это руководство клуба решило доиграть чемпионат. Финансовые трудности команды из Махачкалы обусловлены проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы". 17 мая болельщики футбольного клуба "Анжи" обратились к Керимову с просьбой взять команду под опеку. По мнению пользователей соцсетей, клуб утратил доверие многих болельщиков, а обращение его бывшему владельцу бесперспективно.

Сегодня в матче 30-го тура чемпионата России по футболу-2018/19 "Анжи" дома проиграл ФК "Урал" со счетом 0:2. Поединок, который состоялся на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске, посетили 2 250 зрителей, говорится в отчете, опубликованном на сайте РПЛ.

По итогам последнего тура премьер-лиги махачкалинская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

"Пусть команда вылетела из класса сильнейших, а будущее клуба пока выглядит призрачным, но футболисты во главе со своим наставником Магомедом Адиевым показали, что, несмотря на тяжелое финансовое положение, нехватку квалифицированных исполнителей, команда всегда была командой", - сказано в релизе, опубликованном сегодня на официальном сайте ФК "Анжи".

По окончании матча против ФК "Урал" на стадионе в Каспийске прошло "теплое прощание - прощались футболисты и тренеры с болельщиками и наоборот".

Фото и видео общения команды со своими фанатами, опубликованные на странице клуба в Instagram fc_anji, вызвали бурное обсуждение. В комментариях болельщики разошлись во мнении: наряду с поддержкой тренера и футболистов некоторые сочли неуместным бурное празднование окончание игрового сезона.

"Спасибо Магомеду Адиеву и игрокам, что шли до конца, несмотря ни на что", - написал magomelm.

"Чему радуетесь? Поражению и распаду клуба?" - возмутился пользователь под ником ___1murik1___.

"Радуются, как будто в Лигу чемпионов вышли", - иронично прокомментировал _aby_myxammad711.

"Хорошо вылетели, как пробка из-под шампанского. Деятели, которые захотели иметь деньги с футбола, остались ни с чем. Будет вам урок, - отметил подписчик rasul98674.

"Возможно, это последний официальный матч "Анжи"... Печально", - отметил exltd88.

"Анжи" игроки нужны хорошие", - уверен 1.said.53.

Некоторые болельщики выразили мнение, что в провальном результате "Анжи" виновато руководство клуба, в частности его президент Осман Кадиев.

"Из-за президента многие спонсоры не пришли. Не смог как мужчина уйти с поста вовремя", - считает пользователь murtik082.

По мнению блогера "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi, руководство "Анжи" превратило весь второй круг чемпионата России в плач о том, что "все пропало, денег нет",

"Я писал часто, что клубы, не имеющие устойчивой финансовой базы, не должны допускать к выступлениям в премьер-лиге!" - написал он в своем блоге "Итоговая таблица ЧР по футболу. Краткий обзор".

Напомним, сегодня Магомед Адиев заявил об уходе с поста главного тренера махачкалинского "Анжи". Он объяснил свое решение окончанием контракта, отметив, что мог уйти еще зимой.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Футбольный клуб "Анжи".