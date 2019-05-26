Магомед Адиев. Фото: скриншот с видео на канале в Youtube Футбольный клуб "Енисей" https://www.youtube.com/watch?v=fk-Lt-_w_m8

26 мая 2019, 20:40

Адиев ушел с поста главного тренера "Анжи"

Магомед Адиев заявил об уходе с поста главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи" по завершении чемпионата России сезона-2018/19. 

Как писал "Кавказский узел", 10 мая "Анжи" проиграл дома тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 и утратил возможность остаться в премьер-лиге. Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить свое существование.

В конце марта Магомед Адиев после поражения "Анжи" в Краснодаре со счетом 0:5 заявил о своей "несостоятельности" на посту главного тренера и решении уйти в отставку. Руководство клуба отказалось принять его отставку.

Сегодня в рамках последнего, 30-го тура Российской премьер-лиги "Анжи" на своем поле проиграл ФК "Урал" со счетом 0:2, говорится в отчете матча, опубликованном на сайте РПЛ. По итогам премьер-лиги-2018/19 махачкалинская команда заняла 15-ое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 

О своей отставке Адиев, который возглавил клуб летом 2018 года, объявил сегодня, объяснив решение окончанием контракта.

"Новый контракт не обсуждался, я мог еще и зимой уйти, но не ушел из-за благодарности к руководству и болельщикам, хотя у меня были другие предложения. Я доработал до конца контракта и теперь со спокойной душой могу покинуть "Анжи", - привел слова Адиева ТАСС.

Он также отметил, что постарается "выбрать правильный клуб, чтобы у него были определенные задачи".

По состоянию на 20.40 мск на сайте и страницах в соцсетях ФК "Анжи" нет информации об отставке Магомеда Адиева.  

На "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Анжи".

Примечание:

"Матч "Анжи" против "Рубина" завершился нулевой ничьей", "Анжи" не прошел лицензирование из-за долгов", "Тренер "Анжи" Адиев дисквалифицирован за оскорбление судей". 

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