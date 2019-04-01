Главный тренер "Анжи" заявил об отставке после матча с "Краснодаром"

01 апреля 2019, 01:02

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев после поражения команды в Краснодаре заявил о своей "несостоятельности" на этом посту и решении уйти в отставку.

Как писал "Кавказский узел", встреча футболистов "Анжи" и "Краснодара" 31 марта в 21-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 5:0 в пользу краснодарской команды.

Магомед Адиев стал главным тренером "Анжи" в июне 2018 года. Болельщики махачкалинского футбольного клуба с пессимизмом встретили новость о его назначении на этот пост.

"После таких матчей комментарии излишни. "Краснодар" выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня (31 марта) и сделаю. [...] Я считаю, что я был несостоятелен как тренер, поэтому принял решение уйти в отставку", - процитировал Адиева 31 марта "Чемпионат".

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов заявил, что обсудит решение Магомеда Адиева с ним и с президентом клуба Османом Кадиевым. "Может быть, это заявление было сделано сгоряча. Пока нет смысла комментировать. Я встречусь с президентом и тренером, мы это обсудим", - передает слова Агарагимова ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 марта "Анжи" на своем поле проиграл "Локомотиву" со счетом 0:2. 24 февраля дагестанский клуб в последнем контрольном поединке на зимних сборах проиграл ФК "Армавир" со счетом 0:3. Крупное поражение от команды, выступающей во второй по значимости лиге, показало неготовность махачкалинцев к матчам премьер-лиги, заявили пользователи соцсетей. Магомед Адиев тогда сказал, что "Анжи" испытывает "проблемы с оборонительными футболистами".

К середине декабря 2018 года долги ФК "Анжи" сократились с 300 до 220 млн рублей. Несмотря на финансовые трудности, руководство клуба заявило о намерении доиграть чемпионат России по футболу сезона 2018/19. Финансовые трудности "Анжи" обусловлены проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Финансирование из республиканского бюджета такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде.