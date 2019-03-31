"Анжи" проиграл "Краснодару" на выезде

31 марта 2019, 21:22

Встреча футболистов "Анжи" и "Краснодара" в 21-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 5:0 в пользу краснодарской команды.

Матч состоялся сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе.

Во время матча два гола забил футболист "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов и по одному голу игроки этой же команды - Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев, следует из трансляции игры на сайте Российской премьер-лиги.

По итогам встречи, которая завершилась в 20.53 мск, "Анжи" с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, "Краснодар" с 38 очками находится на третьем месте.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 марта "Анжи" на своем поле проиграл "Локомотиву". Игра завершилась со счетом 0:2. 24 февраля дагестанский клуб в последнем контрольном поединке на зимних сборах проиграл ФК "Армавир" со счетом 0:3. Крупное поражение от команды, выступающей во второй по значимости лиге, показало неготовность махачкалинцев к матчам премьер-лиги, заявили пользователи соцсетей. Главный тренер клуба Магомед Адиев сказал, что "Анжи" испытывает "проблемы с оборонительными футболистами".

К середине декабря 2018 года долги ФК "Анжи" сократились с 300 до 220 млн рублей. Несмотря на финансовые трудности, руководство клуба заявило о намерении доиграть чемпионат России по футболу сезона 2018/19. Финансовые трудности "Анжи" обусловлены проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Финансирование из республиканского бюджета такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде.